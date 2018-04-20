Ингушетия представила свой туристский потенциал на международном форуме «Большой Урал» 

МАГАС, 20 апреля. /ТАСС/. Ингушская делегация принимает участие в работе VI Международного туристского форума «Большой Урал-2017», который проходит в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба регионального комитета по туризму.
"Мы планируем подписать полезные для региона соглашения по приему и отправке туристов с туроператорами и предложить им наши путевки по горной и равнинной Ингушетии. Одна из главных целей планируемых сотрудничеств — это разработка совместных проектов в сфере туризма, привлечении инвестиций, проведении информационно-ознакомительных туров для туроператоров", — приводит пресс-служба комитета слова начальника отдела туризма Магомеда Тимурзиева.
Международный туристический форум «Большой Урал» проходит в Екатеринбурге в шестой раз, его тема — «Влияние международных событий на развитие регионов и городов». В этом году страной-партнером форума стала Республика Азербайджан. В мероприятии принимают участие профессионалы туриндустрии и сферы гостеприимства из 20 регионов России и различных стран мира.