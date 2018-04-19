Авиакомпания «Победа» запустила регулярные рейсы из Калининграда в Санкт-Петербург

"Вчера [18 апреля] вечером первый в начавшемся летнем сезоне рейс авиакомпании «Победа» прибыл в Калининградский аэропорт Храброво из Санкт-Петербурга, и в тот же день лайнер вылетел обратно. Тем самым положено начало прямым регулярным рейсам этого перевозчика из Северной столицы страны в столицу янтарного края", — сказала она.

Рейсы из Калининграда в Санкт-Петербург авиакомпания «Победа» будет выполнять самолетами Boeing 737-800 ежедневно.

Согласно данным сайта «Победы», в апреле стоимость перелета из Калининграда в Петербург для взрослого пассажира составляет в разные дни от 1499 до 2499 рублей.

Как сообщалось ранее, с 26 марта «Победа» начала выполнение регулярных рейсов по маршруту Москва Внуково ) — Калининград ежедневно.