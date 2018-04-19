Авиакомпания «Победа» запустила регулярные рейсы из Калининграда в Санкт-Петербург 

КАЛИНИНГРАД, 19 апреля. /ТАСС/. Низкобюджетная авиакомпания «Победа» приступила к выполнению регулярных рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Калининград — Санкт-Петербург, сообщила в четверг ТАСС помощник генерального директора международного аэропорта Храброво Наталья Грицун.
"Вчера [18 апреля] вечером первый в начавшемся летнем сезоне рейс авиакомпании «Победа» прибыл в Калининградский аэропорт Храброво из Санкт-Петербурга, и в тот же день лайнер вылетел обратно. Тем самым положено начало прямым регулярным рейсам этого перевозчика из Северной столицы страны в столицу янтарного края", — сказала она.
Рейсы из Калининграда в Санкт-Петербург авиакомпания «Победа» будет выполнять самолетами Boeing 737-800 ежедневно.
Согласно данным сайта «Победы», в апреле стоимость перелета из Калининграда в Петербург для взрослого пассажира составляет в разные дни от 1499 до 2499 рублей.
Как сообщалось ранее, с 26 марта «Победа» начала выполнение регулярных рейсов по маршруту Москва (Внуково) — Калининград ежедневно.
Аэропорт Храброво — международный аэропорт Калининграда. Связан регулярными воздушными сообщениями с Москвой, Санкт-Петербургом, Череповцом, Екатеринбургом, Краснодаром, Мурманском, Сочи, Архангельском, Минском, Гродно, Брестом, Гомелем, Витебском, Ташкентом, Варшавой, Барселоной, Ригой. Пассажиропоток аэропорта в 2017 году превысил 1,78 млн пассажиров.