В Москве появится первый в России легальный бордель 

В российской столице в конце апреля появится первый в стране досуговый центр для взрослых, в рамках которого будет работать легальный бордель с секс-куклами. Аренда номера в гостинице можно будет за 5 тысяч рублей в час, сообщает Incrussia. Отмечается, что посетителям этого заведения гарантирована безопасность — все куклы будут проходить тщательную медицинскую дезинфекцию после каждого клиента.
Добавим, в течение года планируется открыть 10 подобных проектов в России и странах СНГ. В специализированных отелях будут «работать» секс-куклы с механическими движениями, подогревом и искусственным интеллектом.