Каждый двухсотый турист в мире теряет багаж

Почти половина туристов, обращающихся в страховую компанию за возмещением потери или утраты багажа, столкнулись с его повреждением, каждый четвертый — с задержкой, столько же — с утратой. Такую статистику приводит Алена Сырова, главный специалист дирекции по развитию компании, которая входит в крупную сеть туристических страховщиков в Европе.

В целом, риск потери или повреждения багажа в путешествии довольно велик — только на авиатранспорте на каждые 1000 перевезенных пассажиров теряется 5,7 единиц багажа, то есть 0,57%). Это означает, что багаж теряется у каждого двухсотого туриста в мире.

Согласно последней информации SITA Baggage Report, за прошедший 2017 год в мире было потеряно 21,6 миллиона единиц багажа пассажиров. Из них 47% было утеряно при трансфере (в основном при перегрузке багажа на стыковочных рейсах), 16% — не загружено на борт самолета, 4% — отправлено не по назначению, 4% — потеряно при выгрузке с борта воздушного судна, 29% — утеряно по иным причинам.