Ростов вошел в число самых дорогих городов России по стоимости поездки на такси в аэропорт

Аналитики сервиса путешествия OneTwoTrip проанализировали 30 крупнейших городов страны, кроме Москвы , и узнали, во сколько в них обходится поездка в аэропорт на такси. Третье место в этом рейтинге занял Ростов. Средняя стоимость поездки из центра донской столицы до аэропорта Платов составляет 806 рублей. На первом месте антирейтинга расположилась Самара . Здесь такси до авиагавани обойдется в 979 рублей. «Почетное» второе место у Владивостока . Домчаться на такси в аэропорт можно будет за 844 рубля. Четвертое место занял Красноярск — 772 рубля.

В исследовании эксперты выясняли, как добраться из центра города до воздушной гавани. За центр принимался знак нулевого километра или здание Главпочтамта

— В тех городах, в которых аэропорты расположены на большом расстоянии от центра и поездка на такси до них стоит дорого, важно предложить населению альтернативные варианты транспорта. Сегодня лоукостеры и классические авиакомпании во время распродаж предлагают авиабилеты стоимостью в несколько тысяч рублей. Если поездка туда-обратно на такси в аэропорт будет стоит столько же, то экономные путешественники выберут другие способы доехать до него, — поделился своим мнением директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес

Сейчас транспорт до новой ростовской авиагавани работает в круглосуточном режиме и отправляется в Платов по следующим маршрутам:

№ 285: Привокзальная площадь — ул. Левобережная, автомагистраль М-4 «Дон» — Северный обход — Южный подъезд к аэропорту Платов (проезд — 95 рублей). Промежуточная остановка в Аксае (второй переходной мост);

№ 286: «Октябрьская площадь» (пригородный автовокзал) — пр. Шолохова — автомагистраль М-4 «Дон» — Северный подъезд к аэропорту Платов (проезд — 75 рублей). Промежуточная остановка — у поселка Красный Колос.