Фестивали еды к ЧМ-2018 посетят более 1,5 млн иностранных туристов

ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Одиннадцать регионов России , в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, проведут гастрономические фестивали welcome foodball cup со специальными футбольными меню, в рамках которых национальные блюда смогут оценить порядка 1,5 млн иностранных туристов. Об этом рассказал на круглом столе «Региональные продукты, как основа развития гастрономического туризма» в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов.

"Мы впервые в истории нашей страны принимаем чемпионат мира по футболу — в 11 регионах. Во всех этих регионах будут проходить специальные гастрономические фестивали welcome foodball cup, в них созданы специальные футбольные меню, ориентированные не только на российских туристов, но и на иностранных участников, которых мы ожидаем порядка 1,5 млн человек", — сказал Сафонов.

Он добавил, что российская автомобилестроительная компания «ГАЗ» подарила к ЧМ-2018 одиннадцать специальных современных фудтраков, которые будут работать на улицах 11 городов, принимающих матчи ЧМ. «В этих городах пройдут и специальные уличные гастрономические фестивали, активно будут работать и предприниматели, демонстрируя возможности наших национальных кухонь. Это будет серьезнейшим мотивирующим фактором, чтобы после чемпионата мира-2018 туристы приезжали к нам вновь и вновь, и открывали для себя не только один регион проведения ЧМ, но и все другие регионы нашей страны», — констатировал глава Ростуризма.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум пройдет 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.