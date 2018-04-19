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Корпорация развития Севастополя предложила создать три ТОР для привлечения туристов
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Корпорация развития Севастополя предложила создать три ТОР для привлечения туристов 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Корпорация развития Севастополя начала работу по созданию в трех муниципалитетах города территории опережающего развития (ТОР), сообщил ТАСС на полях Ялтинского международного экономического форума гендиректор организации Олег Николаев.
"Мы видим развитие Севастополя в том, чтобы в короткие сроки увеличить туристический поток. Мы предлагаем создать в трех муниципалитетах режим ТОР и свободного порта — это Балаклава, Орловка и Инкерман. Мы начали общение с Министерством экономического развития России, на следующей неделе будет встреча с директором департамента Минэкономразвития", — сказал Николаев.
Он пояснил, что в бухте Балаклава для развития центра международного яхтенного туризма необходимы особые комфортные условия для бизнеса и яхтенных марин. «Нынешние законы некомфортны для иностранных владельцев яхт. Либо нам нужно менять федеральный закон, либо мы в рамках ТОР и свободного порта сможем сформировать нормальные, льготные условия для приема иностранных судов», — добавил Николаев.
Также, по его словам, корпорация предлагает создать центр туризма в Инкермане и парк развлечений в Орловке. «Это должен быть мега-парк развлечений. Мы разговаривали с директором »Ленфильма", который готов поделиться своими проектами. На подобии «Порт Авентура», — уточнил глава корпорации.
IV Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 19 по 21 апреля. Главная его тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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