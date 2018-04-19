Корпорация развития Севастополя предложила создать три ТОР для привлечения туристов

ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Корпорация развития Севастополя начала работу по созданию в трех муниципалитетах города территории опережающего развития (ТОР), сообщил ТАСС на полях Ялтинского международного экономического форума гендиректор организации Олег Николаев

"Мы видим развитие Севастополя в том, чтобы в короткие сроки увеличить туристический поток. Мы предлагаем создать в трех муниципалитетах режим ТОР и свободного порта — это Балаклава, Орловка Инкерман . Мы начали общение с Министерством экономического развития России , на следующей неделе будет встреча с директором департамента Минэкономразвития", — сказал Николаев.

Он пояснил, что в бухте Балаклава для развития центра международного яхтенного туризма необходимы особые комфортные условия для бизнеса и яхтенных марин. «Нынешние законы некомфортны для иностранных владельцев яхт. Либо нам нужно менять федеральный закон, либо мы в рамках ТОР и свободного порта сможем сформировать нормальные, льготные условия для приема иностранных судов», — добавил Николаев.

Также, по его словам, корпорация предлагает создать центр туризма в Инкермане и парк развлечений в Орловке. «Это должен быть мега-парк развлечений. Мы разговаривали с директором »Ленфильма" , который готов поделиться своими проектами. На подобии «Порт Авентура», — уточнил глава корпорации.