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Hong Kong Airlines запустят прямой рейс в Москву
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Hong Kong Airlines запустят прямой рейс в Москву 

ТАСС 2 часа назад
ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 апреля. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Третья по величине авиакомпания Гонконга — Hong Kong Airlines — намерена запустить прямой рейс в Москву в период с 18 мая по 27 октября текущего года. Полеты будут осуществляться трижды в неделю самолетом Airbus A330-300 в аэропорт Внуково.
"Hong Kong Airlines стремится помочь большему числу путешественников увидеть мир с помощью нашей растущей международной сети. Россия принимает чемпионат мира по футболу 2018 года, и мы рады предложить нашим клиентам больше вариантов поездок в столицу этой страны", — заявил коммерческий директор Hong Kong Airlines Майкл Ма.
Предполагается, что рейсы из Гонконга будут отправляться по вторникам, пятницам и воскресеньям. А обратные полеты из Внуково планируется осуществлять по понедельникам, средам и субботам. Авиакомпания уточнила, что новый маршрут еще должен быть окончательно утвержден правительством и регулятором отрасли гражданской авиации.
Hong Kong Airlines уже обслуживала эту линию в 2010-2012 годах (вылеты тогда совершались в аэропорт Шереметьево). Однако компания не смогла закрепиться на маршруте, на который также пытались выйти еще несколько конкурентов, включая гонконгского гиганта Сathay Pacific.
В настоящее время прямые рейсы между Москвой и Гонконгом продолжает обслуживать только лишь "Аэрофлот" на ежедневной основе. В то же время сюда летают самолеты из других городов России — Новосибирска, Иркутска и Владивостока.
В минувшем году Гонконг посетили свыше 148 тысяч россиян. С 2009 года граждане РФ могут находиться в этом специальном административном районе Китая без визы сроком до 14 дней.
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