Hong Kong Airlines запустят прямой рейс в Москву

"Hong Kong Airlines стремится помочь большему числу путешественников увидеть мир с помощью нашей растущей международной сети. Россия принимает чемпионат мира по футболу 2018 года, и мы рады предложить нашим клиентам больше вариантов поездок в столицу этой страны", — заявил коммерческий директор Hong Kong Airlines Майкл Ма.

Предполагается, что рейсы из Гонконга будут отправляться по вторникам, пятницам и воскресеньям. А обратные полеты из Внуково планируется осуществлять по понедельникам, средам и субботам. Авиакомпания уточнила, что новый маршрут еще должен быть окончательно утвержден правительством и регулятором отрасли гражданской авиации.

Hong Kong Airlines уже обслуживала эту линию в 2010-2012 годах (вылеты тогда совершались в аэропорт Шереметьево ). Однако компания не смогла закрепиться на маршруте, на который также пытались выйти еще несколько конкурентов, включая гонконгского гиганта Сathay Pacific.

Иркутска и Владивостока. В настоящее время прямые рейсы между Москвой и Гонконгом продолжает обслуживать только лишь "Аэрофлот" на ежедневной основе. В то же время сюда летают самолеты из других городов России — Новосибирска