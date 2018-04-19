Ростуризм планирует включить все регионы России в гастрономическую карту страны

ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Ростуризм планирует включить в гастрономическую карту России все регионы, чтобы увеличить поток въездного туризма в страну, сделать ее более привлекательной для иностранных туристов, сказал на круглом столе «Региональные продукты как основа развития гастрономического туризма» в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов.

"В прошлом году Федеральное агентство по туризму стало инициатором создания федерального проекта «Гастрономическая карта России», его целью является раскрытие потенциала наших национальных кухонь. На территории России проживают более 190 национальностей, у каждой особенные вкусы в питании, свои особенные продукты. В прошлом году в этот проект вошли 11 регионов нашей страны, проект был очень позитивно воспринят, мы видим очень большой всплеск вступлений в этот проект, и я абсолютно убежден, что все 85 регионов примут участие в его реализации", — сказал Сафонов.

По его словам, гастрономическая карта загружена на портал Russia Travel «в виде интерактивной карты с указанием, что и где можно посетить, какие продукты можно попробовать, причем, у каждого региона есть свой номер».

Сафонов объяснил, что в проекте участвуют шеф-повара из регионов, туристам предоставляют блюда из продуктов аутентичных, качественных и разнообразных. «Фактором привлечения дополнительного турпотока на территорию Российской Федерации и, что очень важно, увеличения среднего чека иностранного туриста — является реализация гастрономических туристических возможностей России.

По данным Всемирной туристской организации, 79% путешественников судят о привлекательности страны путешествия по качественной и вкусной еде. Причем, на питание приходится 30% затрат поездки», — добавил глава Ростуризма.

По его словам, региональная кухня позволяет иностранному туристу более глубоко погрузиться в национальные традиции, в историю, культуру страны. «Порядка 88% туристов, по данным Всемирной туристской организации, считают гастрономию важнейшей составляющей турпоездки», — уточнил Сафонов.

По его словам, доход от туризма во всем мире составляет $1,225 трлн, в России — более $13 млрд, но отмечается ежегодный рост.

О форуме

Четвертый Ялтинский международный экономический форум пройдет 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.