С 1 мая 2018 года в регионах страны вводится налог на отдых

Карелия — не в числе регионов-выгодополучателей.

В трех регионах страны с 1 мая 2018 года и еще в одном — с 16 июля 2018 года вводится экспериментальный сбор налога на отдых.

Курортный сбор будет взиматься в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, а также в Крыму . Его сумма в 2018 году составит не более 50 рублей в сутки, а уже в 2019 году — не более 100 рублей. Налог должен будет заплатить каждый отдыхающий, достигший 18 лет. От уплаты освобождены представители льготных категорий: малоимущие, ветераны ВОВ, спортсмены, а также постоянно проживающие на территории сбора и другие.

Доходы будут направлены на развите курортов: поддержание порядка и красоты в городских парках, установку новых объектов отдыха, создание цветочных клумб и так далее. Эксперимент рассчитан на четыре года. Если результаты сбора налога на отдых получат одобрение в правительстве, его введут на всей территории России

ВАЖНО! Власти Краснодарского края на время проведения Чемпионата мира по футболу (с 14 июня по 15 июля) решили отменить сбор. 28 марта внесены соответствующие поправки в региональный закон, согласно которым введение курортного сбора перенесено в Краснодарском крае с 1 мая на 16 июля 2018 года.