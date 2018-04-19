Ростуризм: По чартерным рейсам летом задержек не будет

В туристическом сезоне этого года никаких сбоев в движении чартерных рейсов на массовых направлениях выездного туризма не будет, отметил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов в интервью "Российской газете" в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.

"Мы убеждены, что сезон этого года пройдет очень организованно, нарушения прав туристов не будет. Задержек по чартерным перевозкам не будет", — рассказал Олег Сафонов.

В прошлом году компании взяли на себя обязательства, которые превышали технологические возможности. То есть продавалось большее количество билетов по разным направлениям, а физически эту перевозку авиационных компаний выполнить не могли, пояснил он.