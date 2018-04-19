Ростуризм: По чартерным рейсам летом задержек не будет 

В туристическом сезоне этого года никаких сбоев в движении чартерных рейсов на массовых направлениях выездного туризма не будет, отметил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов в интервью "Российской газете" в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.
"Мы убеждены, что сезон этого года пройдет очень организованно, нарушения прав туристов не будет. Задержек по чартерным перевозкам не будет", — рассказал Олег Сафонов.
В прошлом году компании взяли на себя обязательства, которые превышали технологические возможности. То есть продавалось большее количество билетов по разным направлениям, а физически эту перевозку авиационных компаний выполнить не могли, пояснил он.
"Сейчас эта ситуация кардинальным образом изменена. Министерство транспорта Российской Федерации проводит активную работу для того, чтобы ситуации, когда были ожидания чартерных перевозок в течение нескольких часов и даже суток, больше не было. Мы эту работу поддерживаем", — сказал Олег Сафонов.