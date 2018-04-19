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Инвесторы из Ирана готовы вложить в туркомплекс в Башкирии 20 млрд рублей
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Инвесторы из Ирана готовы вложить в туркомплекс в Башкирии 20 млрд рублей 

АиФ-Уфа 33 минуты назад
Фото: АиФ-Уфа
Иранские инвесторы готовы вложить в развитие туризма в Башкирии 20 млрд рублей, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты республики.
Вчера, 18 апреля, в ТПП Башкирии представители ООО «Золотой курай» и иранской компании ETEMAD Co подписали инвестиционное соглашение, предусматривающее финансирование строительства в Кармаскалинском районе туристско-делового комплекса, жилого поселка и социальных объектов. Иранская сторона готова вложить 20 млрд рублей в проект.
«Иранские партнеры уже готовы организовать группы туристов для отдыха в Башкортостане, однако не все наши санатории, базы отдыха готовы одновременно принять группу даже в 50-60 человек. Наш комплекс будет рассчитан на одновременный прием 3 тыс. туристов. Надеемся, что в сотрудничестве с таким серьезным инвестором, строительство комплекса удастся завершить к 2020 году, когда республика примет Всемирную Фольклориаду и данный объект станет одной из ее площадок», — рассказала генеральный директор ООО «Золотой курай» Гюзель Ишмиярова.
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