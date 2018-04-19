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Для болельщиков ЧМ-2018 создали специальные маршруты
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Для болельщиков ЧМ-2018 создали специальные маршруты 

Российская Газета 55 минут назад
Фото: Российская Газета
Информация обо всех турмаршрутах в России станет доступна иностранцам. С помощью сервиса maps.me они смогут найти все нужные объекты от музеев до туалетов, рассказал "Российской газете" руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на IV Ялтинском международном экономическом форуме. Ростуризм заключил с сервисом соглашение. Сначала к Чемпионату мира по футболу станет доступна информация по 11 городам-организаторам.
"Мы предоставили сервису maps.me контент, используя возможности нашего туристского портал Russia Travel. С помощью этого контента сотрудники сервиса начали строить различные маршруты для туристов. К Чемпионату мира эта информация будет на пяти основных языках мира", — сказал Олег Сафонов.
Туристы, которые приедут в Россию, смогут сами строить маршруты на различных языках на картах или получить информацию о различных объектах, пояснил Олег Сафонов. «Например, где находится полиция, консульские службы, посольства, объекты питания, объекты времяпрепровождения, туалеты, вытрезвители и так далее», — сказал он. Мы надеемся, что в какой-то перспективе будет информация на иностранных языках о территории всей нашей страны, отметил Олег Сафонов.
Во всем мире сервисом пользуются более 90 миллионов человек, в основном это иностранцы, которые либо хотят получить какую-то информацию о России, либо те иностранные граждане, которые планируют посетить Россию.
Наличие сервиса важно с точки зрения обеспечения безопасности, чтобы турист ни при каких обстоятельствах не паниковал, не волновался и в любой момент знал, где он находится и куда он может поехать, пояснил Олег Сафонов.
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