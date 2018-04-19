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В Симферополе открыли новый терминал аэропорта. Смотрится отлично
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В Симферополе открыли новый терминал аэропорта. Смотрится отлично 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополя 16 апреля встретил первых пассажиров. Терминал строили 22 месяца по проекту южнокорейских архитекторов. «360» показывает фотографии здания в соцсетях.
Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Мальгавко
Первые пассажиры прибыли в Крым из Москвы. Рейс совершил самолет авиакомпании Nordwind, пишет ТАСС.
Терминал спроектирован архитектурной компанией Samoo Architects & Engineers из Южной Кореи. «Вдохновленные природой Крымского полуострова, в качестве основной идеи дизайнеры взяли образ моря, назвав проект „Крымская волна“», — заявили журналистам на открытии аэропорта.
Строительство комплекса длилось 22 месяца. Решение о постройке аэропорта приняли из-за того, что после входа Крыма в состав РФ пассажиропоток резко вырос — с 1,2 миллиона пассажиров в 2013 году до 2,8 миллиона в 2014-м. С 2015 года аэропорт обслуживает более пяти миллионов человек в год. Планируется, что после ввода терминала пассажиропоток составит сперва 6,5 миллиона человек в год, а затем вырастет до 10 миллионов.
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