В Симферополе открыли новый терминал аэропорта. Смотрится отлично 

Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополя 16 апреля встретил первых пассажиров. Терминал строили 22 месяца по проекту южнокорейских архитекторов. «360» показывает фотографии здания в соцсетях.
Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Мальгавко
Терминал спроектирован архитектурной компанией Samoo Architects & Engineers из Южной Кореи. «Вдохновленные природой Крымского полуострова, в качестве основной идеи дизайнеры взяли образ моря, назвав проект „Крымская волна“», — заявили журналистам на открытии аэропорта.
Строительство комплекса длилось 22 месяца. Решение о постройке аэропорта приняли из-за того, что после входа Крыма в состав РФ пассажиропоток резко вырос — с 1,2 миллиона пассажиров в 2013 году до 2,8 миллиона в 2014-м. С 2015 года аэропорт обслуживает более пяти миллионов человек в год. Планируется, что после ввода терминала пассажиропоток составит сперва 6,5 миллиона человек в год, а затем вырастет до 10 миллионов.