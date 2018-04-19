Службу такси с возможностью безналичной оплаты создадут в аэропорту Симферополя

Вадим Волченко. ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Единая диспетчерская служба такси с фиксированной стоимостью и возможностью безналичного расчета создается в новом аэровокзальном комплексе Симферополя . Об этом в ходе секции «Курорты юга России : приоритеты развития» в рамках Четвертого Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) сообщил министр курортов и туризма Республики Крым

"Создается аэропортом диспетчерская служба единая, с фиксированной стоимостью проезда в туристические города. Эта стоимость достаточно лояльная. Современное такси с Wi-Fi, зарядкой для телефонов, детскими креслами, кондиционером. Можно рассчитаться как наличными, так и банковскими картами", — пояснил он.

Новый аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополь открылся в апреле 2018 года. Решение построить в Симферополе новый терминал аэропорта приняли в связи с тем, что после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году произошел резкий рост пассажиропотока. Если в 2013 году аэропорт обслужил 1,2 млн пассажиров, то в 2014 году эта цифра увеличилась вдвое — до 2,8 млн пассажиров. С 2015 года аэропорт обслуживает более 5 млн пассажиров в год.

По словам Волченко, также для удобства туристов «по опыту крупнейших аэровоказалов планеты новый терминал ориентирован для обслуживания организованных групп отдыхающих», там предусмотрена парковка на 70 мест для автобусов.

Ранее сообщалось, что в прошлом году турпоток в Республику Крым на фоне открытия для туристов Турции снизился на 3,2% — до 5,39 млн человек. В 2018 году, по прогнозам властей, республика сможет принять до 6 млн туристов, в том числе благодаря вводу Крымского моста, который планируется в мае.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.