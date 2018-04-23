Новый перевозчик «Азимут» запускает рейсы в Симферополь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апреля. / ТАСС /. Новая авиакомпания «Азимут», базирующаяся в построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года аэропорту Ростова-на-Дону Платов, открывает с июня рейсы в Симферополь , сообщает пресс-служба перевозчика.

"Авиакомпания «Азимут» открыла продажу авиабилетов в Симферополь из Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. Рейсы из донской столицы будут выполняться со 2 июня по вторникам и субботам. Из Краснодара и Минеральных Вод направление будет обслуживаться с 3 июня по средам и воскресеньям", — говорится в сообщении.

Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск, Сейчас авиакомпания «Азимут» выполняет рейсы из Ростова-на-Дону и Краснодара в Махачкалу Казань и другие города. Перевозчик начал полеты в сентябре 2017 года. За 2017 год «Азимут» перевез 73 тыс. пассажиров. Как сообщил ТАСС ранее исполнительный директор компании, в 2018 году авиакомпания рассчитывает обслужить около 730 тыс. человек.

"Азимут" является базовым перевозчиком нового аэропорта Платов Ростова-на-Дону. Платов — первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР, открылся 7 декабря 2017 года. Аэропорт расположен в 30 км от Ростова— на-Дону. С начала эксплуатации Платов обслужил 652 тыс. 956 человек.

Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополя был открыт в апреле и построен за рекордные сроки — 22 месяца. Пассажиропоток аэропорта после ввода нового терминала, согласно прогнозам, составит сначала 6,5 млн человек в год, а впоследствии увеличится до 10 млн человек.