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Crazy House вошел в ТОП самых захватывающих зданий планеты
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Crazy House вошел в ТОП самых захватывающих зданий планеты 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Журнал Lonely Planet включил вьетнамский отель Crazy House в список самых захватывающих сооружений на планете
Всего в список британского издания вошло 120 зданий, среди которых Собор Василия Блаженного, здание Сиднейской оперы, Тадж-Махал и другие всемирно известные архитектурные сооружения.
Crazy House — одна из самых известных вьетнамских достопримечательностей. Отель был открыт в Далате в 1990 году и приобрел популярность у туристов из-за своей необычной архитектуры, вдохновленной природными пейзажами и работами каталонского мастера Антонио Гауда.
В 2016 году американский архитектурный сайт Archdaily включил Crazy House в список самых необычных зданий в мире.
Источник: VnExpress
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