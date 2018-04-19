Crazy House вошел в ТОП самых захватывающих зданий планеты

Журнал Lonely Planet включил вьетнамский отель Crazy House в список самых захватывающих сооружений на планете

Всего в список британского издания вошло 120 зданий, среди которых Собор Василия Блаженного, здание Сиднейской оперы, Тадж-Махал и другие всемирно известные архитектурные сооружения.

Crazy House — одна из самых известных вьетнамских достопримечательностей. Отель был открыт в Далате в 1990 году и приобрел популярность у туристов из-за своей необычной архитектуры, вдохновленной природными пейзажами и работами каталонского мастера Антонио Гауда.

В 2016 году американский архитектурный сайт Archdaily включил Crazy House в список самых необычных зданий в мире.

Источник: VnExpress