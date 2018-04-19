Впечатленные туристы призывают регионы России посещать Дербент (видео)

Впечатленные туристы призывают регионы России посещать Дербент (видео) Видео с восхищенным отзывом о красоте Дербента появилось в сети Instagram. На видео турист из другого региона России призывает всех посетить этот город.

«Передо мной Дербент, идет вечерний намаз. Вы слышите звуки? Где такое увидишь? И это в России, мы можем все это увидеть сами и потом будут такие впечатления и такие воспоминания. Я советую всем это сделать», — говорит турист.

Туристы восхищены. #Дербент впечатляет каждого гостя ☺️