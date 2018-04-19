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Впечатленные туристы призывают регионы России посещать Дербент (видео)
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Впечатленные туристы призывают регионы России посещать Дербент (видео) 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Впечатленные туристы призывают регионы России посещать Дербент (видео) Видео с восхищенным отзывом о красоте Дербента появилось в сети Instagram. На видео турист из другого региона России призывает всех посетить этот город.
«Передо мной Дербент, идет вечерний намаз. Вы слышите звуки? Где такое увидишь? И это в России, мы можем все это увидеть сами и потом будут такие впечатления и такие воспоминания. Я советую всем это сделать», — говорит турист.
Туристы восхищены. #Дербент впечатляет каждого гостя ☺️
A post shared by Дагестан | Махачкала🔹 (@o_dagestane) on Apr 19, 2018 at 2:01am PDT
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