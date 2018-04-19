Ещё
Сабантуй будут праздновать во время ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сабантуй будут праздновать во время ЧМ-2018 

Казанский Портал 1 час назад
Стала известна дата Сабантуя в 2018 году. В Казани праздник пройдет 23 июня, в субботу. Соответствующий указ размещен на сайте правительства Татарстана. Казань «делит» дату Сабантуя с Набережными Челнами. В районах республики отмечать праздник начнут с 18 июня.
Сабантуй будут отмечать во время футбольного чемпионата мира, который пройдет в том числе и в Казани в период с 14 июня по 15 июля. Вероятно, казанцам, туристам и болельщикам будет предложена широкая развлекательная программа. Шире, чем обычно.
В прошлом году Сабантуй предложили включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Читайте также:
Летом на Казанке введут ограничения из-за ЧМ-2018
Перед Чашей все раскопали и спрятали за забором. Что происходит?
Казанский Портал: последние новости
Между Казанью и Екатеринбургом будет ходить автобус Группа казанцев похитила городскую недвижимость на 500 000 000 рублей В Казани создают аналог Telegram на татарском языке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии107
В Москве загорелся ТЦ31
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии90
РФ потребовала от США компенсаций94
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть16
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
01:14
На Воробьевых горах завершается строительство канатной дороги
Новости Москвы
04:18
Путин поручил привлечь в вузы лучших ученых
Политика
04:06
В деле о наследстве Евстигнеева поставлена точка
Шоу-бизнес
10:14
Радиоточкам нашли новое применение
Общество
01:05
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение