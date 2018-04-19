Сабантуй будут праздновать во время ЧМ-2018

Стала известна дата Сабантуя в 2018 году. В Казани праздник пройдет 23 июня, в субботу. Соответствующий указ размещен на сайте правительства Татарстана . Казань «делит» дату Сабантуя с Набережными Челнами. В районах республики отмечать праздник начнут с 18 июня.

Сабантуй будут отмечать во время футбольного чемпионата мира, который пройдет в том числе и в Казани в период с 14 июня по 15 июля. Вероятно, казанцам, туристам и болельщикам будет предложена широкая развлекательная программа. Шире, чем обычно.

В прошлом году Сабантуй предложили включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

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