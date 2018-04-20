В Волгограде открыли круизную навигацию 

ВОЛГОГРАД, 20 апреля. /ТАСС/. Новые прогулочные и экскурсионные маршруты по Волге приготовили в Волгограде для жителей и гостей города. В частности, с борта прогулочных теплоходов можно будет увидеть построенный к чемпионату мира по футболу стадион «Волгоград-Арена», а также обновленную центральную набережную, где состоится фестиваль болельщиков, сообщили в пятницу в региональном Агентстве развития туризма и социокультурных проектов.
"Круизная навигация открыта в Волгограде. В этом году с борта теплохода откроются уникальные виды на новый построенный стадион «Волгоград-Арена», пойму реки Царицы, а также центральную набережную, где состоится грандиозное событие — фестиваль болельщиков. Особенно эффектно эти объекты будут смотреться в вечернее время вместе с впечатляющей подсветкой стадиона, моста через Волгу, ярким освещением рокадной дороги", — уточнили в агентстве.
В списке водных маршрутов — часовые прогулки по Волге, вечерняя развлекательная программа «Русская вечеринка» на вместительном теплоходе-катамаране, экскурсионный маршрут «Город на канале» в Красноармейский район Волгограда с посещением музея-заповедника «Старая Сарепта». Как отметили в агентстве, эти экскурсионные направления заинтересуют и россиян, и иностранцев.
"Мы тщательно подготовились к новому туристическому сезону. Обновили салоны и внешний вид теплоходов. Особое внимание мы уделяем безопасности гостей. Все допуски к работе нами получены", — цитирует агентство руководителя туристической компании Полину Звездилину.
На территории Волгоградской области действует более 160 туристических маршрутов: гости могут познакомиться с главными достопримечательностями города-героя, архитектурой дореволюционного Царицына, совершить поездки на экскурсионном трамвае, посетить этнографические комплексы и природные парки, попробовать блюда из уникального гастрономического меню региона. Ранее вице-губернатор Волгоградской области Владимир Попков отмечал необходимость роста ежегодного турпотока в регионе с 950 тыс. человек в 2017 году до 1,5 млн в 2018 году.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет 14 июня — 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. На 45-тысячном стадионе «Волгоград-Арена» пройдут четыре матча мирового первенства: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).