В Волгограде открыли круизную навигацию

ВОЛГОГРАД , 20 апреля. / ТАСС /. Новые прогулочные и экскурсионные маршруты по Волге приготовили в Волгограде для жителей и гостей города. В частности, с борта прогулочных теплоходов можно будет увидеть построенный к чемпионату мира по футболу стадион «Волгоград-Арена», а также обновленную центральную набережную, где состоится фестиваль болельщиков, сообщили в пятницу в региональном Агентстве развития туризма и социокультурных проектов.

"Круизная навигация открыта в Волгограде. В этом году с борта теплохода откроются уникальные виды на новый построенный стадион «Волгоград-Арена», пойму реки Царицы, а также центральную набережную, где состоится грандиозное событие — фестиваль болельщиков. Особенно эффектно эти объекты будут смотреться в вечернее время вместе с впечатляющей подсветкой стадиона, моста через Волгу, ярким освещением рокадной дороги", — уточнили в агентстве.

В списке водных маршрутов — часовые прогулки по Волге, вечерняя развлекательная программа «Русская вечеринка» на вместительном теплоходе-катамаране, экскурсионный маршрут «Город на канале» в Красноармейский район Волгограда с посещением музея-заповедника «Старая Сарепта». Как отметили в агентстве, эти экскурсионные направления заинтересуют и россиян, и иностранцев.

"Мы тщательно подготовились к новому туристическому сезону. Обновили салоны и внешний вид теплоходов. Особое внимание мы уделяем безопасности гостей. Все допуски к работе нами получены", — цитирует агентство руководителя туристической компании Полину Звездилину.