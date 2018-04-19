В Волгограде открыли дорогу белоснежным теплоходам

Сегодня, 19 апреля, в Волгограде открыли сезон круизной навигации. Горожанам и туристам предлагают прокатиться по привычному маршруту до Мамаева кургана и отправиться в путешествие по Волге на несколько дней.

— Мы посмотрим теплоходы и презентуем туристические маршруты — и внутренние, и междугородние, — уточнили в волгоградском агентстве развития туризма. — Несмотря на то, что мы открываем сезон круизной навигации, сегодня отправление пассажирских теплоходов не планируется.

На ремонтной базе речпорта своего часа ждет единственный волгоградский круизный теплоход «Александр Невский». Перед наступлением холодов с белоснежного «гиганта» сняли все буквы. В трюм попали и стулья. Накануне зимы все окна теплохода закрасили белой краской, чтобы слепящее солнце не стерло истинные цвета с деталей интерьера.

Завести свои яхты и катера волгоградцам разрешили еще 1 апреля.