Уссурийская таможня советует туристам выезжать в Китай только на автобусах

Чтобы избежать неприятностей и не омрачить отдых в очереди на границе, Уссурийская таможня рекомендует туристам выезжать в Китай регулярными автобусными рейсами.

В периоды туристической активности (праздники, каникулы, отпуска) интенсивность пассажиропотока через границу значительно увеличивается. Это связано с тем, что значительная часть автобусов следует нерегулярными рейсами, вне установленного расписания. Так, при пропускной способности пункта пропуска МАПП Пограничный — 44 автобуса в сутки, фактически через пункт пропуска в 1 квартале 2018 года в среднем проследовало 68 автобусов ежедневно. Что превысило пропускную способность пункта пропуска на 55%.

На днях в непростую ситуацию попали дети, выезжающие в Китай на Международный детский фестиваль. Юные таланты вынуждены были провести значительное время перед пунктом пропуска МАПП Пограничный в ожидании очереди. Дети направлялись в Китай нерегулярными рейсами.

Следует отметить, что таможенные органы в соответствии с законодательством не уполномочены устанавливать очередность проезда транспорта на территорию пункта пропуска. В данном случае их задача обеспечить таможенный контроль автобусов с детьми в пункте пропуска. Что и было сделано ими без задержек.

Уссурийская таможня рекомендует гражданам при покупке туристических путевок уточнять у туроператора является ли рейс регулярным, следующим по расписанию. В свою очередь, туроператоры при продаже туристических путевок на нерегулярные рейсы должны сообщать клиентам о возможных рисках при пересечении границы.