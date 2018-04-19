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Таможенники рассказали приморцам, что нужно сделать, чтобы не стоять на китайской границы часами
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Таможенники рассказали приморцам, что нужно сделать, чтобы не стоять на китайской границы часами 

Prim.News 1 час назад
Это касается автобусов.
Чтобы избежать неприятностей и не омрачить отдых в очереди на границе, Уссурийская таможня рекомендует туристам выезжать в Китай регулярными автобусными рейсами.
В периоды туристической активности (праздники, каникулы, отпуска) интенсивность пассажиропотока через границу значительно увеличивается. Это связано с тем, что значительная часть автобусов следует нерегулярными рейсами, вне установленного расписания. Так, при пропускной способности пункта пропуска МАПП Пограничный 44 автобуса в сутки фактически через пункт пропуска в первом квартале 2018 года в среднем проследовало 68 автобусов ежедневно, что превысило пропускную способность пункта пропуска на 55%.
На днях в непростую ситуацию попали дети, выезжающие в Китай на международный детский фестиваль. Юные таланты вынуждены были провести значительное время перед пунктом пропуска МАПП Пограничный в ожидании очереди. Дети направлялись в Китай нерегулярными рейсами.
Следует отметить, что таможенные органы в соответствии с законодательством не уполномочены устанавливать очередность проезда транспорта на территорию пункта пропуска. Их задача обеспечить таможенный контроль автобусов с детьми в пункте пропуска. Что и было сделано ими без задержек.
В связи с этим Уссурийская таможня рекомендует гражданам при покупке туристических путевок уточнять у туроператора, является ли рейс регулярным, следующим по расписанию. В свою очередь, туроператоры при продаже туристических путевок на нерегулярные рейсы должны сообщать клиентам о возможных рисках при пересечении границы.
Антонина Лочилова, пресс-секретарь Уссурийской таможни
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