Из Москвы в Гомель начнут летать самолеты

Из Москвы в белорусский город Гомель можно будет добрать не только на поезде или автобусе, но и на самолете. Российская авиакомпания «S7» объявила о начале полетов по этому маршруту с 1 июня этого года.

Полеты будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям из аэропорта «Домодедово» . Вылет в 09:55 по московскому времени, а прилет в аэропорт Гомеля в 11:20. Обратный рейс из Гомеля отправляется в 12:05, прилет в Москву — в 13:35. Продажа билетов уже открыта.

Ранее планы «встать» на этот маршрут были у другой российской авиакомпании, но она от них отказалась.

Напомним, что еженедельно между Беларусью Россией совершается 132 авиарейса. В этом году «Белавиа» начнет прямые рейсы из Минска в Ростов-на-Дону. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю. Первый намечен на 28 апреля.

А несколькими днями ранее, с 26 апреля, начнут выполняться регулярные рейсы по маршруту Минск-Казань-Минск.

К услугам пассажиров будет предоставляться современный авиалайнер Embraer 175. Время в пути составит чуть больше двух часов, а стоимость билетов при покупке на сайте belavia.by в одну сторону обойдется от 106 евро, включая таксы и сборы, и от 199 евро — в оба конца. В компании подтвердили, что билеты уже доступны в продаже.