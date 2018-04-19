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Из Москвы в Гомель начнут летать самолеты
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Из Москвы в Гомель начнут летать самолеты 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Из Москвы в белорусский город Гомель можно будет добрать не только на поезде или автобусе, но и на самолете. Российская авиакомпания «S7» объявила о начале полетов по этому маршруту с 1 июня этого года.
Полеты будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям из аэропорта «Домодедово». Вылет в 09:55 по московскому времени, а прилет в аэропорт Гомеля в 11:20. Обратный рейс из Гомеля отправляется в 12:05, прилет в Москву — в 13:35. Продажа билетов уже открыта.
Ранее планы «встать» на этот маршрут были у другой российской авиакомпании, но она от них отказалась.
Напомним, что еженедельно между Беларусью и Россией совершается 132 авиарейса. В этом году «Белавиа» начнет прямые рейсы из Минска в Ростов-на-Дону. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю. Первый намечен на 28 апреля.
А несколькими днями ранее, с 26 апреля, начнут выполняться регулярные рейсы по маршруту Минск-Казань-Минск.
К услугам пассажиров будет предоставляться современный авиалайнер Embraer 175. Время в пути составит чуть больше двух часов, а стоимость билетов при покупке на сайте belavia.by в одну сторону обойдется от 106 евро, включая таксы и сборы, и от 199 евро — в оба конца. В компании подтвердили, что билеты уже доступны в продаже.
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