Без виз. Куда лететь на майские праздники

До майских праздников осталось совсем немного, и портал Москва 24 решил рассказать о странах, куда россияне могут спокойно поехать без виз.

Новый «остров Свободы» Россиянам разрешили посещать китайский остров Хайнань без виз. Как сообщило 18 апреля управление по иммиграционным вопросам при министерстве общественной безопасности КНР , страна 1 мая расширит условия безвизового режима для туристов из 59 стран.

Франция, Германия, Планируется, что новые условия будут распространяться и на туристические группы, и на индивидуальных путешественников. В итоговый список, помимо России , вошли Великобритания США и другие.

Безвизовые страны Но если ехать в Китай (хоть и без визы) вы пока не решились, а попутешествовать несколько дней очень хочется, читайте нашу шпаргалку. Для тех, кто уже бывал в Турции Греции , мы собрали другие популярные страны, куда визы россиянам не понадобятся.

Латинская Америка — Бразилия Золотые пляжи Рио-де-Жанейро , джунгли Амазонии, грохот водопадов и неуловимый аромат кофе. Всем этим знаменита Бразилия, куда едут миллионы туристов со всего мира. Карнавал — еще одна визитная карточка страны. Жаль только, что туры недешевые — это обусловлено, в первую очередь, ценой трансатлантического перелета (в среднем в мае самый дешевый билет из Москвы в Рио-де-Жанейро обойдется в 32 300 рублей).

Граждане России могут въехать в Бразилию без визы на срок до 90 дней, при себе нужно иметь обратный билет и документ, подтверждающий вашу платежеспособность (например, выписка банковского счета или карты за три месяца).

Аргентина, Альтернатива: Перу Венесуэла — визовые условия для этих стран аналогичны бразильским.

Ближний Восток — Израиль Май — отличное время для поездки в Израиль. Погода приятная, в отличие от тяжелой жары в июле. Перелет из столицы до Израиля займет около четырех часов (в среднем в мае самый дешевый билет из Москвы в Тель-Авив обойдется в 8 тысяч рублей).

В этой стране туристов привлекает не только только пляжи. Здесь одна из самых интересных экскурсионных программ в мире. Святыни трех мировых религий — в Иерусалиме . Дайвинг и снорклинг (плавание с маской и дыхательной трубкой), прогулки в горах — это Эйлат на Красном море. Санаторно-курортное лечение — Мертвое море. А Тель-Авив — это тусовки и современное искусство.

Для въезда в Израиль сроком до 90 дней виза не нужна. Достаточно иметь обратный билет, медицинский полис, а также бронь отеля или ваучер. Альтернатива: Марокко — виза не нужна до 90 дней.

Африка — Маврикий Уже не первый год это островное государство в Восточной Африке работает в нише дорогого, но при этом вполне популярного туристического направления. На острове много пляжей с мелким и нежным песком. Есть на маленьком острове и песчаные дюны, окрашенные в разные цвета.

Кстати, понаблюдать за красивым подводным миром сюда приезжают дайверы со всей планеты. Кроме того, остров славится своим сервисом морской рыбалки. Также Маврикий — популярное место среди молодоженов и супругов «со стажем», отмечающих там годовщину свадьбы.

Для въезда сроком до 60 дней виза на Маврикий не нужна. Альтернатива: ЮАР (до 90 дней виза не нужна), Сейшельские острова (до 30 дней).

Карибские острова — Куба Куба — «остров Свободы», одно из самых романтичных мест на Земле. Жаркое солнце, пляжи, знаменитый кубинский ром и сигары, чувственная сальса… Этот тропический социалистический рай — превосходное место для дайвинга и снорклинга (захватите с собой камеру для подводной съемки). Из Москвы до Кубы лететь 12 часов, поэтому с учетом перелета отдых получается небюджетным. В среднем в мае самый дешевый билет из Москвы в Гавану обойдется в 31 400 рублей.

И да: до 30 дней россиянам виза на Кубу не требуется.

Восточная Европа — Черногория Черногория (Монтенегро) славится недорогим и качественным пляжным отдыхом на Адриатике. Здесь множество средневековых достопримечательностей и православных монастырей, есть национальные парки и озера. Черногория очень компактна: ее можно проехать на машине из одного конца страны в другой меньше, чем за день.

Будванская Ривьера — туристический центр Черногории с песчаными пляжами и великолепной архитектурой. Главный курорт этого района — Будва . Герцегновская Ривьера раскинулась на севере побережья Адриатического моря. Крупнейший курорт этого района Герцег-Нови идеально подходит для семейного отдыха. Ульциньская Ривьера славится хорошими и демократичными отелями, базальтовыми пляжами и солнечной погодой. В Монтенегро есть также два небольших горнолыжных курорта: Колашин и Жабляк.

Ближнее зарубежье — Абхазия В маленькой Абхазии вы найдете отдых на Черном море в пансионатах, гостиницах и частном секторе. Официально страна состоит из семи больших районов, которые делят страну на примерно одинаковые по площади части. Все они захватывают и кусок побережья, и величавые абхазские вершины.

Гагрский район — один из наиболее развитых в плане инфраструктуры. Также он славится выращиванием цитрусов, киви и винограда.