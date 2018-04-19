Пулково возобновил прямые авиарейсы в столицу Южной Кореи

Аэропорт Пулково Санкт-Петербурга возобновил прямые авиарейсы со столицей Южной Кореи Сеулом , которые будут выполняться авиакомпанией Korean Air с 19 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы», пишет ТАСС.

Как пояснили в компании, полёты прервались в 2017 году после ввода зимнего расписания.

В компании сказали, что полёты по летнему расписанию будут выполняться до 25 октября: с 19 апреля до 31 мая и с 1 по 25 октября — три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям, а затем с июня и до конца сентября дополнительно по пятницам и субботам. Полёты будут осуществляться на самолётах Airbus A330.

«Korean Air — единственная авиакомпания, которая осуществляет прямые перевозки из Петербурга в Сеул», — сказали в пресс-службе компании.

Korean Air — крупнейшая национальная авиакомпания Южной Кореи. Базовым аэропортом авиакомпании является аэрогавань Инчхон в Сеуле. Флот компании превышает 160 воздушных судов.

Пулково — главные воздушные ворота Санкт-Петербурга. В 2018 году он планирует обслужить рекордные 18 млн пассажиров за счёт ввода новых направлений. В 2017 году из Петербурга в Сеул и обратно было перевезено более 40 тыс. пассажиров прямыми рейсами, а также ещё около 26 тыс. пассажиров летали между городами с пересадками.