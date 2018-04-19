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Пулково возобновил прямые авиарейсы в столицу Южной Кореи
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Пулково возобновил прямые авиарейсы в столицу Южной Кореи 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Аэропорт Пулково Санкт-Петербурга возобновил прямые авиарейсы со столицей Южной Кореи Сеулом, которые будут выполняться авиакомпанией Korean Air с 19 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы», пишет ТАСС.
Как пояснили в компании, полёты прервались в 2017 году после ввода зимнего расписания.
В компании сказали, что полёты по летнему расписанию будут выполняться до 25 октября: с 19 апреля до 31 мая и с 1 по 25 октября — три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям, а затем с июня и до конца сентября дополнительно по пятницам и субботам. Полёты будут осуществляться на самолётах Airbus A330.
«Korean Air — единственная авиакомпания, которая осуществляет прямые перевозки из Петербурга в Сеул», — сказали в пресс-службе компании.
Korean Air — крупнейшая национальная авиакомпания Южной Кореи. Базовым аэропортом авиакомпании является аэрогавань Инчхон в Сеуле. Флот компании превышает 160 воздушных судов.
Пулково — главные воздушные ворота Санкт-Петербурга. В 2018 году он планирует обслужить рекордные 18 млн пассажиров за счёт ввода новых направлений. В 2017 году из Петербурга в Сеул и обратно было перевезено более 40 тыс. пассажиров прямыми рейсами, а также ещё около 26 тыс. пассажиров летали между городами с пересадками.
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