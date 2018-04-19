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Из Иркутска в Японию можно будет улететь прямым рейсом
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Из Иркутска в Японию можно будет улететь прямым рейсом 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Первый прямой рейс из Иркутска в Японию запланирован на 29 апреля. Об этом корреспонденту «АиФ Иркутск» сообщили в одной из турфирм города.
Рейс будет осуществляться раз в неделю до октября и уже вызывает большой интерес у туристов. Билет в страну восходящего солнца обойдется примерно в 28 тысяч рублей, в обе стороны.
Отметим, что весенний отдых в Японии особенно хорош. Это сезон цветения сакуры, когда ветки покрываются свежей листвой и все играет новыми красками, а так же время полакомиться новыми сезонными блюдами.
Кроме этого, поясняет Надежда Буруева менеджер по туризму, весной иркутяне традиционно выбирают отдых в странах Юго-Восточной Азии, ведь это время там — сплошной праздник. Люди радуются пробуждению природы и в честь этого устраивают всевозможные фестивали и празднества. Так прямым рейсом из Иркутска можно отправиться в Таиланд: средняя стоимость туров в Паттайю сейчас около 30000 рублей на человека. В мае же иркутяне предпочитают вьетнамский курорт Нячанг, туда любят ездить с детьми. 28 апреля полетит первый чартерный рейс в Турцию, средняя стоимость туров около 50000 рублей на человека. Ещё одна восточная страна, где комфортно весной, — Китай. Из Иркутска напрямую можно совершить перелёт в Пекин, Харбин и Манчжурию.
Можно провести незабываемую весну и в Европе. Например, в Чехии, где вторая половина весны считается лучшим временем для курортного лечения. Правда, прямым рейсом добраться до Праги из Иркутска не удастся, придётся делать пересадку, например, в московском Шереметьево.
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