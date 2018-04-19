По следам Александра Невского

В 2021 году исполнится 800 лет со дня рождения великого князя владимирского — Александра Невского . К этому событию начали готовиться заранее — разработали специальный туристический маршрут. На днях представители областной администрации защитили его на турслёте в Переславле-Залесском

Делегация из 33 региона презентовала маршрут по Владимирской области под названием «Стезями Александра Невского». В него вошли сразу несколько городов — Александров, Владимир, Суздаль и село Ворша Собинского района. Все они связаны с великим князем владимирским.

«Мощи святого на протяжении 460 лет сохранялись в Богородице-Рождественском монастыре города Владимира , благоверный князь основал в Суздале названный в его честь Александровский монастырь, в селе Ворша Собинского района сохранен чудотворный образ Александра Невского, а город Александров, по некоторым из преданий носит имя Невского», — сообщает пресс-служба обладминистрации.

Кроме того, представители туристических отраслей Владимирской и Ярославских областей обсудили вопросы создания ещё одного туристического маршрута. Он станет межрегиональным и затронет эти два региона. В результате было разработано несколько проектов маршрутов, один из которых получил название «Стань великим князем!». Этот двухдневный маршрут ориентирован на молодежь в возрасте 16-35 лет. Туристам предлагают посетить культовые и музейные объекты во Владимире и Переславле-Залесском.