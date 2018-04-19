Чем пленяет Кавказ? Почему россияне выбирают для отдыха неспокойный регион

Приближаются майские праздники. По данным многих рейтингов, немало россиян предпочтут провести праздничные дни на Северном Кавказе: на Кавминводах, в Архызе, Домбае, При­эльбрусье.

Почему же в последние годы всё чаще выбирают для отдыха не всегда безопасный Северный Кавказ? Об этом и многом другом беседуем с экспертом по туризму, бывшим замруководителя комитета по туризму Северной Осетии Вильямом Гагиевым.

Рейтингам не верить?

Елена Панкова , «АиФ-СК»: Вильям Таймуразович, в чём причина такой неожиданной популярности наших курортов?

Вильям Гагиев: Ответ, который приходит в голову первым: потому что рейтинговые агентства так захотели. К сожалению, в этой шутке не так уж много от шутки.

А согласно официальной статистике, ничего экстраординарного не произошло. Конечно, определённое влияние на динамику турпотоков оказали сначала ограничения на выезд россиян за границу, введённые для некоторых категорий наших граждан, а потом и девальвация национальной валюты. Однако не стоит переоценивать влияние этих факторов на перераспределение турпотоков.

Думаю, рост рейтингов посещаемости северокавказских курортов стал следствием не каких-то радикальных преобразований, а рутинной работы как в самом туристическом бизнесе, так и в органах власти, которые отвечают за туризм. Просто агентства обратили внимание на это только сейчас.

— Улучшилась ли безопасность на курортах СКФО?

— Да. Но она улучшилась и в целом по стране. Надо понять одно: Северный Кавказ не является чем-то атипичным. Мы плоть от плоти России

— Приезжие нередко ругают наши курорты за дороговизну и плохой сервис…

— Условия для отдыха улучшаются, но не так быстро, как хотелось бы. Думаю, не скоро наступят времена, когда и сервис, и цены, и качество отдыха на Кавказе в целом достигнут такого уровня, когда ругать их станет не за что. Главное, чтобы не останавливалось поступательное движение в этом направлении.

За кавказскими деликатесами

— Какие маршруты в Северной Осетии и других республиках вы бы порекомендовали для туристов? Много ли интересных мест, которые предстоит осваивать?

— Я бы не стал вести речь о каких-то конкретных туристских маршрутах, хотя, без сомнения, имею свои предпочтения. Однако для массового туриста я бы в принципе рекомендовал Северный Кавказ в качестве весьма интересного туристского направления.

Ведь по количеству памятников истории на единицу площади, к примеру, северокавказские республики могут дать фору большинству субъектов России. Помимо этого на Северном Кавказе есть и объекты континентального масштаба. К примеру, Эльбрус, высочайшая вершина Европы, находящаяся в Кабардино-Балкарии , или самые мощные водопады Европы — Зейгеланские (Северная Осетия).

— В последние годы на Северном Кавказе много сделали для развития горнолыжного туризма.

— На самом деле становление современного горнолыжного туризма в СКФО только начинается. Впереди масса работы, связанной как со снятием инфраструктурных ограничений, так и с решением орг­вопросов.

Тут важно, чтобы турбизнес и власть работали в единой связке. Поодиночке ни те, ни другие не в состоянии вытянуть эту огромную работу.

— Как вы думаете, какие виды туризма в регионе нужно развивать, помимо горнолыжного?

— В целом на Северном Кавказе очень перспективен так называемый гастрономический туризм.

Есть регионы, где очень успешно можно развивать экстремальные направления. Это, к примеру, Ингушетия . В Чечне популярными могут стать культурный и событийный виды туризма.

С кого брать налог?

— На КМВ уже в мае начнут взимать курортный сбор. Может, его нужно ввести и в республиках СКФО?

— На Кавминводах этот сбор, думаю, оправдан. Что касается северокавказских республик, то, на мой взгляд, ни о каком курортном налоге речи быть не может.

Курортный сбор — это прерогатива популярных туристских направлений, а не территорий, которые пока только мечтают о массовом туристе.

— Вы лично где предпочитаете отдыхать: в родной республике, за границей или в других регионах России?

— Единственный год, когда моей семье удалось выехать на отдых куда-то за пределы Северной Осетии, был год позапрошлый. Мы смогли целых восемь дней провести на Черноморском побережье. Но дети не очень расстраиваются, потому что для них и в родной республике достаточно интересных мест и достопримечательностей.

— Летом многие жители Северного Кавказа предпочитают отдыхать на море, а не в горах. Как завлечь туристов в горы летом?

— Ответ на этот вопрос весьма прост. Во-первых, нужно создать в горах привлекательные для отдыха условия, во-вторых, довести информацию об этом до конечного потребителя. Другое дело, что всё это сопряжено со значительными финансовыми затратами. И без активной помощи государства тут не справиться.