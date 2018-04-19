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Иностранцы помогли жителю Тбилиси, которому стало плохо на улице
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Иностранцы помогли жителю Тбилиси, которому стало плохо на улице
Sputnik Грузия
46 минут назад
Комментарии
Фото:
Sputnik Грузия
В социальных сетях в
Грузии
распространилось видео, как два туриста помогли жителю
Тбилиси
, которому стало плохо. Смотрите на видео, как иностранцы на руках перенесли человека с приступом желчного пузыря в машину «Скорой помощи»
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