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Таиландский пляж закрыли после нападения акулы на туриста
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Таиландский пляж закрыли после нападения акулы на туриста 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Таиландский пляж Сай Ной был закрыт после того, как акула укусила за ногу туриста из Норвегии. Об этом сообщает Phuket News.
По данным издания, инцидент произошел в воскресенье, 15 апреля. 54-летний Вернер Дэниелсен отдыхал на курорте Хуахин, когда во время плавания на него напала акула.
Эксперты отметили, что следы от укуса указывают на то, что животное было около метра в длину и его приблизительный возраст — один год.
Дэниелсен получил повреждение сухожилия левой ноги, и ему наложили 19 швов. На данный момент пострадавший находится в больнице, его состояние стабильно.
Местные власти закроют пляж на 20 дней, чтобы оградить зоны для купания сетями.
В августе 2017 года на таиландском острове Пхукет акула укусила туриста из Японии. Кейта Косигоэ занимался серфингом примерно в 200 метрах от побережья, когда акула вонзила зубы в его левую пятку. Пострадавший смог самостоятельно доплыть до суши. На его ноге остались глубокие раны от зубов хищника.
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