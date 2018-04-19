Представители турбизнеса обсудят наследие ЧМ-2018 на форуме «Большой Урал» в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ , 19 апреля. /ТАСС/. Представители туристического бизнеса обсудят наследие чемпионата мира по футболу 2018 года в рамках международного форума «Большой Урал», который пройдет в Екатеринбурге 20-21 апреля. Об этом в четверг на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщила директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

"Мы обсуждаем эти события, в том числе и чемпионат мира — как использовать наследие. У нас несколько спикеров едут для того, чтобы рассказать, как максимально извлечь выгоду в том, чтобы предоставить как можно больше сервисов, которыми могли бы воспользоваться туристы-болельщики. Потому что мы как профессионалы отрасли не всегда видим, на чем еще возможно заработать. Те эксперты, которые к нам едут, расскажут, например, о наследии Олимпийских игр в Сочи , о своем опыте и о том, как они сегодня используют это наследие", — сказала Туканова.

По ее словам, туроператоров, отельеров и рестораторов различных регионов интересует, прежде всего, готовность к проведению крупных международных мероприятий. «Экспертное сообщество, которое приезжает, прежде всего, подкорректирует, объяснит, расскажет, что такое крупное международное событие, на что нужно сделать основные акценты. То есть, они проводят такую корректировку, они ориентируют турбизнес и наших отельеров, чтобы те подстроились под разную аудиторию», — подчеркнула Туканова в беседе с ТАСС.

В Екатеринбурге после ЧМ-2018 пройдет международная промышленная выставка «Иннопром», страной — партнером которой станет Южная Корея , а также Российско-китайский «Экспо» и Царские дни. «Эксперты, в том числе, расскажут, как представителям туристического бизнеса в этой ситуации быстро переориентироваться и подготовиться к различным мероприятиям», — резюмировала Туканова.

Международный туристический форум «Большой Урал» пройдет в Екатеринбурге в шестой раз, его тема — «Влияние международных событий на развитие регионов и городов». В этом году страной-партнером форума стала Республика Азербайджан . В мероприятии примут участие профессионалы туриндустрии и сферы гостеприимства из 20 регионов России и различных стран мира.