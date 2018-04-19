Отдых в Турции. Как прикоснуться к истории?

Корреспонденты « АиФ » выясняли, насколько доступен для россиян отдых в Турции

Очень люблю отдыхать в Турции: море, солнце, приятный персонал в гостиницах и недорогая путёвка. Но после инцидента с самолётом лететь туда побаиваюсь, мало ли что… Хотелось бы знать, насколько там сегодня безопасно?

Ответ на этот и другие вопросы журналисты «АиФ» получили, как говорится, из «первых уст» от представителей культуры и туризма России и Турции на 1-м Российско-Турецком форуме гостеприимства, прошедшем 13 апреля в солнечной Анталье

Ждём туристов из России!

На вопрос Ольги Серебряковой ответил представитель Министерства культуры и туризма Турции Арысой Омер:

«Сегодня между Турцией и Россией очень хорошие отношения, особенно в области туризма. В 2017 году к нам на отдых приехало почти 4,5 млн туристов из России, надеемся, что в этом году их будет больше шести миллионов. И хочу Вас заверить, что каждый гость получит услуги на высшем уровне! Приезжайте, а мы позаботимся о Вашей безопасности. Кроме того, 2019 год будет объявлен годом перекрёстного туризма, а значит, что наши отношения будут развиваться на взаимовыгодных условиях».

Слышала о программе Russian Friendly, которая является частью Национально туристического рейтинга RU TRAVEL PRO, который включает помимо комфортных условий для русскоговорящих туристов такие положения как экологическая безопасность, защита прав туристов, безбарьерность и другие важные аспекты. Можно об этой программе подробнее?

В программе Russian Friendly активно участвуют два крупнейших туроператора — «Пегас» и «Анекс тур». Рейтинг RU TRAVEL PRO уже начал действовать в России, и первые награды были вручены на Первом национальном конгрессе путешественников и авиапассажиров в Москве в начале апреля.

«Отели группы компаний «Пегас», безусловно, участвуют и будут участвовать в программах RU TRAVEL PRO и Russian Friendly. Мы этого достойны. Наши отели, такие как «Кремлин Палас» или «Топкапи» заслуженно любимы туристами из России из многих регионов страны. И мы приложим все усилия для сохранения этой популярности», — прокомментировала награждение генеральный директор компании «Пегас» Анна Подгорная

Об этом же сказала и генеральный директор «Анекс тур» Яна Муромова:

«Сегодня, когда особенно остро на политической арене стоит вопрос доверия, ценно видеть двустороннюю готовность к диалогу. Программа Russian Friendly не только показывает высокий уровень лояльности России к Турции, и наоборот, но и является инструментом развития туризма. От лица туроператора Anex Tour отдельно благодарим организаторов за возможность объединить все стороны туризма: общественные и регулирующие организации, отправляющие и принимающие компании и представителей отелей. Приятно, когда бизнес участвует в формировании тенденций туротрасли».

Всё только начинается!

— Турецкие отели отличаются не только наличием «звёзд», но и качеством обслуживания туристов. В прошлом году мы семьей отдыхали в «трёшке», но сервис был на все «пять». Отели получают какие-то награды за свой труд?

В. Трубин, Оренбург

Отвечает председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко:

«Как раз на этом форуме гостеприимства состоялось награждение лучших отелей по программе Russian Friendly. Цель данной программы — создание наиболее комфортных условий пребывания и отдыха для туристов из России. Награды получили отели Cornelia Diamond, PGS Hotels Kremlin Palace, Swandor Topkapi Palace, Lujo Bodrum, Selectum Luxury Resort и Astoria Hotel. Специальных наград были также удостоены авиакомпания AZUR air и страховая компания ERV. Впереди — разработка новых программ отдыха, снятие абсолютных любых языковых ограничений (в ресторане, на пляже и т.д.) и ассортимент блюд с учётом национального менталитета. То же самое нужно делать в России для туристов из Турции».

В конце форума стороны подписали план действий на 2018-2019 годы и соглашение между Федерацией отельеров Турции и Всероссийским объединением туристов.