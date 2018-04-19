Отдых в Турции. Как прикоснуться к истории? 

Очень люблю отдыхать в Турции: море, солнце, приятный персонал в гостиницах и недорогая путёвка. Но после инцидента с самолётом лететь туда побаиваюсь, мало ли что… Хотелось бы знать, насколько там сегодня безопасно?
О. Серебрякова, Оренбург
Ответ на этот и другие вопросы журналисты «АиФ» получили, как говорится, из «первых уст» от представителей культуры и туризма России и Турции на 1-м Российско-Турецком форуме гостеприимства, прошедшем 13 апреля в солнечной Анталье.
Немного о самом форуме в конференц-зале отеля «Cornelia Diamond Hotel», где гостей приветствовали представитель Федерального агентства по туризму РФ Николай Королёв, председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко, глава Федерации отельеров Турции Айык Осман, губернатор Антальи Мухтач Тейиде и другие специалисты в области культуры и туризма обеих стран. Общение прошло в тёплой, дружественной обстановке, гости обменивались информацией, говорили о программах лояльности отелей к туристам, и, конечно же, отвечали на вопросы гостей форума.
Ждём туристов из России!
На вопрос Ольги Серебряковой ответил представитель Министерства культуры и туризма Турции Арысой Омер:
«Сегодня между Турцией и Россией очень хорошие отношения, особенно в области туризма. В 2017 году к нам на отдых приехало почти 4,5 млн туристов из России, надеемся, что в этом году их будет больше шести миллионов. И хочу Вас заверить, что каждый гость получит услуги на высшем уровне! Приезжайте, а мы позаботимся о Вашей безопасности. Кроме того, 2019 год будет объявлен годом перекрёстного туризма, а значит, что наши отношения будут развиваться на взаимовыгодных условиях».
Слышала о программе Russian Friendly, которая является частью Национально туристического рейтинга RU TRAVEL PRO, который включает помимо комфортных условий для русскоговорящих туристов такие положения как экологическая безопасность, защита прав туристов, безбарьерность и другие важные аспекты. Можно об этой программе подробнее?
В. Савенкова, Бугуруслан
В программе Russian Friendly активно участвуют два крупнейших туроператора — «Пегас» и «Анекс тур». Рейтинг RU TRAVEL PRO уже начал действовать в России, и первые награды были вручены на Первом национальном конгрессе путешественников и авиапассажиров в Москве в начале апреля.
«Отели группы компаний «Пегас», безусловно, участвуют и будут участвовать в программах RU TRAVEL PRO и Russian Friendly. Мы этого достойны. Наши отели, такие как «Кремлин Палас» или «Топкапи» заслуженно любимы туристами из России из многих регионов страны. И мы приложим все усилия для сохранения этой популярности», — прокомментировала награждение генеральный директор компании «Пегас» Анна Подгорная.
Об этом же сказала и генеральный директор «Анекс тур» Яна Муромова:
«Сегодня, когда особенно остро на политической арене стоит вопрос доверия, ценно видеть двустороннюю готовность к диалогу. Программа Russian Friendly не только показывает высокий уровень лояльности России к Турции, и наоборот, но и является инструментом развития туризма. От лица туроператора Anex Tour отдельно благодарим организаторов за возможность объединить все стороны туризма: общественные и регулирующие организации, отправляющие и принимающие компании и представителей отелей. Приятно, когда бизнес участвует в формировании тенденций туротрасли».
Всё только начинается!
— Турецкие отели отличаются не только наличием «звёзд», но и качеством обслуживания туристов. В прошлом году мы семьей отдыхали в «трёшке», но сервис был на все «пять». Отели получают какие-то награды за свой труд?
В. Трубин, Оренбург
Отвечает председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко:
«Как раз на этом форуме гостеприимства состоялось награждение лучших отелей по программе Russian Friendly. Цель данной программы — создание наиболее комфортных условий пребывания и отдыха для туристов из России. Награды получили отели Cornelia Diamond, PGS Hotels Kremlin Palace, Swandor Topkapi Palace, Lujo Bodrum, Selectum Luxury Resort и Astoria Hotel. Специальных наград были также удостоены авиакомпания AZUR air и страховая компания ERV. Впереди — разработка новых программ отдыха, снятие абсолютных любых языковых ограничений (в ресторане, на пляже и т.д.) и ассортимент блюд с учётом национального менталитета. То же самое нужно делать в России для туристов из Турции».
В конце форума стороны подписали план действий на 2018-2019 годы и соглашение между Федерацией отельеров Турции и Всероссийским объединением туристов.