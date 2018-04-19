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В Карелии частные инвестиции в туризм за год возросли на 14%
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В Карелии частные инвестиции в туризм за год возросли на 14% 

ТАСС 2 часа назад
ПЕТРОЗАВОДСК, 19 апреля. /Корр. ТАСС /. Частные инвесторы в 2017 году вложили в развитие туризма в Карелии 980 млн рублей, что на 14% больше предыдущего года. Инвестиции должны иметь более серьезный рост, заявил в четверг глава республики Артур Парфенчиков на заседании регионального парламента.
"Одним из важнейших направлений развития экономики республики, ее диверсификации является туристическая отрасль. В эту отрасль в 2017 году привлечен почти 1 млрд рублей внебюджетных инвестиций, если говорить точно, то 980 млн рублей", — сказал Артур Парфенчиков. — Я считаю, что инвестиции в туристический бизнес Карелии должны иметь более серьезный рост в ближайшее время, тем не менее, рост составил 14% по сравнению с предыдущим годом".
Кроме этого, по его словам, в 2017 году регион привлек 130 млн рублей из федерального бюджета за счет федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». «В том числе, впервые на средства ФЦП введена в эксплуатацию объездная автомобильная дорога к горному парку „Рускеала“, — отметил глава региона.
Объем услуг в сфере туризма, уточнил он, по итогам прошлого года увеличился на более чем на 10%. Самыми посещаемыми среди туристов объектами стали музей-заповедник „Кижи“, заповедник „Кивач“, горный парк „Рускеала“, вотчина карельского Деда мороза Талви Укко. „Понятно, что мы находимся еще в преддверии очень серьезных проектов по развитию туристической отрасли. Запланирован большой комплекс по развитию придорожной инфраструктуры, в том числе специализированных стоянок для автокемперов“, — отметил глава региона.
В Карелии, по данным региональных властей, находятся более 4 тыс. уникальных памятников истории и культуры, природных памятников, известных исторических мест. Путешественников готовы принять более 370 отелей, гостиниц, хостелов, баз отдыха и гостевых домов, которые могут единовременно предоставить 12,6 тыс. мест. Карельские власти ожидают к 2020 году увеличение турпотока до 1 млн человек. По итогам 2017 года регион посетили 780 тыс. организованных туристов.
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