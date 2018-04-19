Второй авиарейс между Барнаулом и Казанью запустят с мая 2018 года

"В межрегиональном российском туризме не бывает игры в одни ворота, нам необходимо, чтобы не только жители края приезжали в Татарстан, но и, безусловно, жители Татарстана должны приезжать в Алтайский край. Будет два рейса, с 4 мая появляется второй рейс. Сейчас рейс летает во вторник, добавляется еще один рейс, в субботу", — сказал Иванов.

Первый рейс Барнаул — Казань был введен в марте, за это время было совершено шесть перелетов, пассажирами которых стали порядка 200 человек. Одна из целей организации рейса — сделать удобной доставку из Сибири болельщиков на матчи ЧМ-2018, шесть матчей которого пройдут в Казани. Для организации рейсов была выделена субсидия в 40 млн рублей из бюджетов Росавиации , Алтайского края и Республики Татарстан. В сентябре 2017 года глава Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Алтайского края Александр Карлин провели встречу, на которой договорились об организации рейсов между двумя регионами.

Иванов подчеркнул, что благодаря этому маршруту взаимодействие между регионами вышло на новый уровень и задача на сегодня — максимально использовать эту возможность. «Это дает туристам шанс познакомиться с культурой и природой территорий», — сказал глава госкомитета Татарстана по туризму.

По словам заместителя начальника управления края по внешним связям, туризму и курортному делу Елены Евсюковой, для гостей из Татарстана разработаны специальные маршруты — это предусмотрено соглашением о сотрудничестве между регионами. Путешествия рассчитаны на неделю и приурочены к времени вылета, по сути это пакетные туры. За короткий период времени гости из Татарстана могут познакомиться с Барнаулом, посетить ключевые туристические объекты — курорт Белокуриху , туристско-рекреационную зону «Бирюзовая Катунь», игорную зону «Сибирская монета», маральники и другие знаковые места.

Сейчас, по словам Евсюковой, есть пять комплексных программ, которые позволяют при двух рейсах в неделю сформировать более короткие программы в зависимости от запроса.