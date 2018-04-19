Ещё
Второй авиарейс между Барнаулом и Казанью запустят с мая 2018 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Второй авиарейс между Барнаулом и Казанью запустят с мая 2018 года 

ТАСС 29 минут назад
БАРНАУЛ, 19 апреля. /ТАСС/. Второй авиарейс между административным центром Татарстана Казанью и административным центром Алтайского края Барнаулом будет организован с мая 2018 года, сообщил на пресс-конференции в четверг председатель государственного комитета республики Татарстан по туризму Сергей Иванов, находящийся на Алтае с рабочей поездкой.
"В межрегиональном российском туризме не бывает игры в одни ворота, нам необходимо, чтобы не только жители края приезжали в Татарстан, но и, безусловно, жители Татарстана должны приезжать в Алтайский край. Будет два рейса, с 4 мая  появляется второй рейс. Сейчас рейс летает во вторник, добавляется еще один рейс, в субботу", — сказал Иванов.
Первый рейс Барнаул — Казань был введен в марте, за это время было совершено шесть перелетов, пассажирами которых стали порядка 200 человек. Одна из целей организации рейса — сделать удобной доставку из Сибири болельщиков на матчи ЧМ-2018, шесть матчей которого пройдут в Казани. Для организации рейсов была выделена субсидия в 40 млн рублей из бюджетов Росавиации, Алтайского края и Республики Татарстан. В сентябре 2017 года глава Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Алтайского края Александр Карлин провели встречу, на которой договорились об организации рейсов между двумя регионами.
Иванов подчеркнул, что благодаря этому маршруту взаимодействие между регионами вышло на новый уровень и задача на сегодня — максимально использовать эту возможность. «Это дает туристам шанс познакомиться с культурой и природой территорий», — сказал глава госкомитета Татарстана по туризму.
По словам заместителя начальника управления края по внешним связям, туризму и курортному делу Елены Евсюковой, для гостей из Татарстана разработаны специальные маршруты — это предусмотрено соглашением о сотрудничестве между регионами. Путешествия рассчитаны на неделю и приурочены к времени вылета, по сути это пакетные туры. За короткий период времени гости из Татарстана могут познакомиться с Барнаулом, посетить ключевые туристические объекты — курорт Белокуриху, туристско-рекреационную зону «Бирюзовая Катунь», игорную зону «Сибирская монета», маральники и другие знаковые места.
Сейчас, по словам Евсюковой, есть пять комплексных программ, которые позволяют при двух рейсах в неделю сформировать более короткие программы в зависимости от запроса.
ТАСС: последние новости
Аудиогид по маршруту Вологда - Тотьма - Великий Устюг запустят в 2018 году В Китае на борт самолетов перестанут пускать "лиц, утративших доверие" Северный автовокзал Екатеринбурга запускает прямой автобусный рейс до Казани
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России263
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом28
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня188
Тулеев уедет за границу371
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя128
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
04:54
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО
Армия Оружие
01:07
Cпортцентр для всей семьи построят на Тушинской улице
Новости Москвы
01:21
Летний сезон в парках начнется 1 мая
Новости Москвы
10:16
Какие улицы благоустроят в этом году
Новости Москвы
00:47
В зоопарке манул наконец-то доволен погодой
Новости Москвы
01:00
Власти сформируют единый стандарт реновации
Новости Москвы
00:27
Леся Никитюк рассказала об ограблении
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение