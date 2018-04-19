Авиакомпании группы Lufthansa будут выполнять чартерные рейсы в города-организаторы ЧМ-2018 

Авиакомпании Lufthansa Group — Swiss и Brussels Airlines будут выполнять чартерные рейсы в города проведения Чемпионата мира по футболу 2018, сообщила авиакомпания.
Чартеры для футбольных болельщиков отправятся в Калининград, Сочи, Самару и Ростов-на-Дону в зависимости от результатов игр.
Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.