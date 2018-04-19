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Культурную программу для туристов из Германии во время ЧМ-2018 обсудят в регионе
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Культурную программу для туристов из Германии во время ЧМ-2018 обсудят в регионе 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
pixabay.comКультурную программу для туристов из Германии во время ЧМ-2018 обсудят в регионе19 апреля в 16.10 в Нижегородском кремле замдиректора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Владимир Прелов встретится с советником Посольства Федеративной Республики Германия в России Томасом Мультхаупом.
На встрече планируется обсуждение вопросов организации культурной и развлекательной программы для туристов во время Чемпионата мира по футболу FIFA-2018тм, а также перспективы реализации инвестиционных проектов в Нижегородской области.
Кроме того, 21 апреля 2018 года Томас Мультхауп примет участие в детском футбольном матче «Стань чемпионом с немецким!», который пройдет в Мининском университете при поддержке Института Гёте.
Справка.
В январе-феврале 2018 года товарооборот Нижегородской области с Германией составил 83,4 млн долл. (увеличение на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года). По итогам 2 месяцев 2018 года Германия заняла 4 место по объему товарооборота среди 108 стран — внешнеторговых партнеров Нижегородской области.
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