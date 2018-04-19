ТК «ВолгаWolga» представляет фирменные круизы

Урал — наша вотчина, и кто как не мы можем показать ее во всей красоте и великолепии! Отличное знание своего края, любовь к местным достопримечательностям помогли команде «ВолгаWolga» разработать множество маршрутов по Каме.

Нашим фирменным знаком являются круизы до Перми с выездными экскурсиями в Ижевск или этно-фестивальными программами в Бураново, Старые Быги, Кукуево, Лудорвай, Карамас-Пельга.

Соликамск, А также круизы в Березники с экскурсиями в Усолье Чердынь , Всеволодо-Вильву с пикником на Голубом озере…

Вот уже несколько лет лидерами по спросу являются круизы в Пермь с выездными 3-4-х дневными программами в Екатеринбург , столицу Урала.

Для самых опытных туристов предлагаем скомбинировать этот рейс с железнодорожным туром в Тюмень Тобольск — города, которые вряд ли можно представить в рамках стандартных круизов. Такое предложение — в круизе на теплоходе «Павел Бажов» с 06.06 по 15.06.2018.

В этом году появилась возможность посетить один из самых интересных курортов Урала в рамках круиза Самара — Пермь + Усть-Качка (3 дня/2 ночи) — Самара на теплоходе «Владимир Маяковский» с 28.08 по 05.09.2018.

Курорт Усть-Качка расположен в живописном сосновом бору. Здесь можно совершить прогулку по парку, заглянуть на аллею сказок, полюбоваться фонтанами и буйством цветов, посетить мини-зоопарк, отдохнуть на песчаном пляже и совершить лодочную прогулку.

Всем уже полюбился рейс южного направленияСамара — Волгоград + база отдыха на Дону — Самара. Он по праву занимает одно из лидирующих мест в спросе. Опытные туристы знают, что количество мест ограничено, и покупать места на такие программы необходимо заблаговременно. В навигацию 2018 года такие круизы будут предложны на теплоходе «Владимир Маяковский» с 12.07 по 17.07 и с 15.08 по 20.08.

И конечно же, всеми любимые комбинированные круизы Самара — Астрахань + дельта Волги — Самара с ночевкой на турбазе, расположенной на одном из островов дельты не оставят никого равнодушными. Чего только стоит прогулка на лодках по заповедным уголкам дельты. Увидеть розовые лотосы, сходить с егерем на рыбалку, отведать ухи — романтика в каждой минуте круиза! «Владимир Маяковский» отправляется в путь с 25.07 по 01.08 и с 05.09 по 12.09.2018.

"ВолгаWolga" зарекомендовала себя как компания стабильная, сильная и честная. В этом году нам исполняется 15 лет. Мы по праву гордимся своей репутацией и всячески поощряем наших клиентов, предоставляя скидки социальные (дети до 17 лет, пенсионные, молодожены), скидки раннего бронирования (чем раньше, тем дешевле), скидки постоянным туристам и членам клуба «ВолгаWolga», поощрительные бонусы и специальные предложения.

Более подробная информация на сайте www.volgawolga.ru или в офисе компании в Самаре: ул. Алексея Толстого, д. 92, оф. 8, тел. : 202-30-10, 89270010503.

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