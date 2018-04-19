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К ЧМ-2018 в Москве построят отель овальной формы
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К ЧМ-2018 в Москве построят отель овальной формы 

Москва меняется 35 минут назад
Фото: Москва меняется
К чемпионату мира по футболу в Москве открываются новые гостиницы. Одна из них, строящаяся на Самарской улице в Мещанском районе столицы, будет иметь овальную форму. Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса.
В материалах уточняется, что наземная часть здания состоит из 10-этажного стилобата и 34-этажной башни овальной формы. Номера отеля расположатся 14-32 этажах. На последних двух этажах откроется ресторан, а на 33-м устроены террасы с ограждающими стеклянными экранами.
В настоящее время ведется чистовая отделка и наполнение мебелью гостиничных номеров, а также отделка помещений общего пользования.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение К ЧМ-2018 в Москве построят отель овальной формы появились сначала на Москва Меняется.
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