К ЧМ-2018 в Москве построят отель овальной формы

К чемпионату мира по футболу в Москве открываются новые гостиницы. Одна из них, строящаяся на Самарской улице в Мещанском районе столицы, будет иметь овальную форму. Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса.

В материалах уточняется, что наземная часть здания состоит из 10-этажного стилобата и 34-этажной башни овальной формы. Номера отеля расположатся 14-32 этажах. На последних двух этажах откроется ресторан, а на 33-м устроены террасы с ограждающими стеклянными экранами.

В настоящее время ведется чистовая отделка и наполнение мебелью гостиничных номеров, а также отделка помещений общего пользования.

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