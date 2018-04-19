Первые гастрономические маршруты для туристов в Крыму появятся в этом сезоне

ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Первые гастрономические маршруты по Крыму будут представлены туристам летом 2018 года. Об этом в четверг в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) рассказала ТАСС Маргарита Полоник, президент Ассоциации по развитию и продвижению культурно-гастрономического туризма и организатор фестиваля национальной кухни, который в четверг открылся в рамках форума.

"Фестиваль явился точкой нашего знакомства с Крымом, продолжением этой истории, то есть фестиваля, площадки [форума], где мы обсудим гастрономический туризм, станет несколько маршрутов гастрономических туров по Крыму, которые сейчас разрабатываются. Мы постараемся максимально показать колорит, культуру, традиционные блюда, и отсюда, я думаю, будет стартовать направление гастрономического туризма в Крыму. Я думаю, они уже точно будут в июне", — сказала Полоник.

Будущие гастрономические маршруты по Крыму будут представлять собой микс различных направлений, в том числе туристам предложат посетить хозяйства местных производителей морепродуктов, вина, сыра, трюфеля, олив и других продуктов. Организаторы туров предполагают, что в этом туристическом сезоне клиентам предложат маршруты на четыре дня, а впоследствии — и более длительные туры.

По словам Полоник, гастрономические туры будут доступны широкой аудитории, так как стоимость группового тура на четыре дня для одного человека будет составлять порядка 7 тыс. рублей, в эту стоимость планируется включить все активности и проживание.

О фестивале национальной кухни на ЯМЭФ

Фестиваль национальной кухни на ЯМЭФ — это первое мероприятие, заявленное в программе форума. Фестиваль открылся в 9:00 (мск). Как рассказала Полоник, в ходе мероприятия, которое продлится два дня, гости форума смогут попробовать крымскую, турецкую, кавказскую, русскую и другие национальные кухни, которые представлены в Крыму.

Также гостей форума на фестивале ждет музыкальная программа: перед ними выступят творческие фольклорные коллективы Республики Крым и Севастополя