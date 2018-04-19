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Более 26 тысяч кубометров снега вывезли из аэропорта Стригино
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Более 26 тысяч кубометров снега вывезли из аэропорта Стригино 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Более 26 тысяч кубометров снега было вывезено в осенне-зимнем сезоне 2017-2018 годов с перронов и рулежных дорожек нижегородского международного аэропорта Стригино. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
По данным аэродромной службы нижегородского аэропорта, спецтехнике пришлось сделать более 1,7 тысячи рейсов.
Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем работ вырос более чем на 31%. Это связно с увеличением площади очищаемых территорий в связи с проведенной реконструкцией аэродромной инфраструктуры.
Сообщается также, что снегоуборочная техника в минувшем сезоне вышла на перрон со 2 декабря. Всего за зимний период было использовано 51,5 тонн жидкого и 52,5 тонн гранулированного реагента.
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