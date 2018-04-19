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Гостиничный сектор Самарской области готов к ЧМ-2018
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Гостиничный сектор Самарской области готов к ЧМ-2018 

ТАСС 30 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
САМАРА, 19 апреля. /ТАСС/. Гостиничный сектор Самарской области готов принять гостей ЧМ-2018, все требования ФИФА по гостиничному фонду выполнены. Об этом ТАСС сообщил в четверг врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.
"Гостиницы области готовы принять болельщиков. Сейчас у нас объем номерного фонда гостиниц для болельщиков и клиентских групп выше требований ФИФА и можно с уверенностью сказать, что требования ФИФА к гостиничному фонду мы выполнили", — сказал Мальцев.
По его словам, процедуру классификации прошли более 380 гостиниц. Номерной фонд составляет почти 14 тыс. номеров, которые могут принять свыше 32 тыс. гостей. В мае в центре Самары откроется пятизвездочная гостиница, которая увеличит номерной фонд еще почти на 200 номеров. Как сообщалось ранее, самый дешевый гостиничный номер в Самаре будет стоить 2250 рублей, самый дорогой — более 75 тыс. рублей.
"Номерной фонд был значительно модернизирован в рамках подготовки к ЧМ, что позволит в последующем более активно развивать туризм, в том числе деловое направление туризма", — отметил Мальцев.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей чемпионата мира в России — встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала турнира. Как ожидается, на каждый матч в Самару приедет порядка 25 тыс. гостей.
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