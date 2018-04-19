Гостиничный сектор Самарской области готов к ЧМ-2018

САМАРА , 19 апреля. / ТАСС /. Гостиничный сектор Самарской области готов принять гостей ЧМ-2018, все требования ФИФА по гостиничному фонду выполнены. Об этом ТАСС сообщил в четверг врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.

"Гостиницы области готовы принять болельщиков. Сейчас у нас объем номерного фонда гостиниц для болельщиков и клиентских групп выше требований ФИФА и можно с уверенностью сказать, что требования ФИФА к гостиничному фонду мы выполнили", — сказал Мальцев.

По его словам, процедуру классификации прошли более 380 гостиниц. Номерной фонд составляет почти 14 тыс. номеров, которые могут принять свыше 32 тыс. гостей. В мае в центре Самары откроется пятизвездочная гостиница, которая увеличит номерной фонд еще почти на 200 номеров. Как сообщалось ранее, самый дешевый гостиничный номер в Самаре будет стоить 2250 рублей, самый дорогой — более 75 тыс. рублей.

"Номерной фонд был значительно модернизирован в рамках подготовки к ЧМ, что позволит в последующем более активно развивать туризм, в том числе деловое направление туризма", — отметил Мальцев.