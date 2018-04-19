Как сельский туризм на Алтае переживает болезни роста 

Что мешаетВ Сибирячихе и других селах Солонешенского района туристам всегда рады. Здесь есть, чем встретить и приветить приезжих. Правда, гости в большинстве своем бывают только коротким сибирским летом, да и то транзитом — в лучшем случае на пару деньков. Чем завлечь туристов на более долгий срок, хотя бы на недельку, — головная боль не только местных владельцев гостиниц и гостевых домов. Сельский туризм в крае находится на самом раннем этапе развития, и серьезных достижений у него пока меньше, чем проблем. — Люди не умеют кооперироваться, видят друг в друге конкурента, когда в одном селе кто-то еще открывает похожий бизнес. Некоторые боятся начинать свое дело — не хватает знаний, отпугивают юридические сложности. Де-факто нет организации, где можно получить реальную поддержку и консультации, особенно на первоначальном этапе. Зачастую селяне не понимают, не видят ценностей своей территории, не знают историю малой родины, — констатирует эксперт по развитию сельского туризма Светлана Пантюхина. Есть и другие сложности. Отсутствие классификации средств размещения, недостаточная благоустроенность сельских гостевых домов и нехватка достоверной информации для туристов часто приводит к разочарованиям и испорченному отдыху. Но даже если где-то и появляются благоустроенные усадьбы, то общий облик многих сел чаще всего весьма непригляден. Популярные уголки сельских районов при попустительстве местных властей часто превращаются в места незатейливого отдыха, где автотуристы много едят, пьют и оставляют после себя горы мусора. Есть и ряд серьезных инфраструктурных проблем, связанных с качеством дорог, утилизацией бытовых отходов, обеспечением деревень водопроводами и централизованными канализационными системами. Парадокс ситуации в том, что в аграрном, по сути, Алтайском крае сельский туризм развивать объективно сложнее, чем в соседних регионах. — Многие привлекательные для сельского туризма территории — Солонешенский, Чарышский, Красногорский, Змеиногорский районы — сильно удалены от Барнаула и его аэропорта. А долгий, утомительный и дорогой переезд не компенсирует получаемых впечатлений. Ехать так далеко можно на несколько дней, но соответствующую культурную программу организаторы сельского туризма предложить могут не всегда, а кооперация у них не налажена, — отмечает Вячеслав Мерлушкин, директор краевой общественной организации развития гражданских инициатив «Астра». — В Алтайском крае туризм имеет ярко выраженную короткую сезонность, и за два месяца невозможно заработать столько денег, чтобы хватило на весь год. Необходима помощь в диверсификации объектов, поиске дополнительного дохода и возможностей развития круглогодичных услуг, спроса на них. Носители традиций— Сельскому туризму требуется государственная поддержка, — уверена Светлана Пантюхина. — Без участия власти внятной стратегии развития отрасли не будет. Сейчас на уровне региона нет четкого понимания, что такое сельский туризм, каковы его особенности, как его продвигать. Необходимы конкретные программы поддержки и поощрения народных ремесел, традиционной кухни, этнографии. Нужно искать и растить грамотных общественных лидеров отрасли. Речь, в частности, идет о грантах или выделении средств на восстановление инфраструктуры в тех селах, где жители начинают проявлять к туризму активный интерес. Нужна упрощенная регистрация сельских домов, ведь именно с них все начинается, а это на первоначальном этапе самая крупная расходная статья. Во многих странах предприниматели, занятые в этой сфере, пользуются льготным налогообложением. Например, в Польше владелец усадьбы, где не более пяти гостевых комнат, платит налог по минимальной ставке, а маловместительные гостевые дома иногда вовсе освобождены от налогов, также как и некоторые виды дополнительных услуг — в частности, ознакомление с ремеслами или изготовление сувениров с опорой на местные традиции. Пример Польши характерен, не надо изобретать велосипед — достаточно творчески перенять опыт стран, где сельский туризм давно пустил корни. В Чехии власти поддерживают предпринимателей, которые развивают сельский туризм на основе местных ремесел, кухни, фольклора. Министерство культуры Чехии учредило, финансирует и контролирует реализацию программы «Носители традиции». Разработаны четкие критерии «традиционности». Информацию о программе распространяют по селам, там ра-зыскивают мастеров народных ремесел. Если семья владеет таким ремеслом, а способ производства и изделия соответствует установленным критериям, она получает статус «носителя традиций», а на мастерской устанавливают соответствующую табличку. Она служит гарантом качества: именно здесь можно познакомиться с традиционным ремеслом, купить настоящую, аутентичную продукцию. На специальном сайте размещают информацию о мастерах и их изделиях (для мастеров это бесплатная услуга), регулярно проводят ярмарки, где носителям традиций отводят особое место. Готовить лидеровОтдельная задача — подготовка общественных лидеров, которые могут поддерживать деревенские инициативы, помогать начинающим предпринимателям, служить «мостиком» между правительством региона и местными жителями, разработчиками законодательства и практиками. Пример подает Беларусь: когда там решили развивать сельский туризм, то создали при поддержке правительства некоммерческую организацию «Отдых в деревне». На постоянной оплате там работала пара человек, но они реально продвинули отрасль. Секрет прост: эксперты не понаслышке знали реальное положение дел в селах, имели опыт в сфере разработки и реализации проектов, сотрудничали с органами власти, а те с их мнением считались и помогали. — Важно понимать, что проекты, создаваемые в рамках государственных программ, должны одинаково предназначаться и для местных жителей, и для туристов, — подчеркивает Светлана Пантюхина. — Большое значение имеют восстановление и поддержка исторических, культурных и этнографических объектов. Сельские музеи, дома культуры, библиотеки могут быть опорными точками для общения местных жителей между собой, что очень важно, ибо иначе нельзя ждать успешного и системного развития отрасли. В общий котел, несомненно, пойдет и популяризация ценностей здорового питания и традиционной кухни. Опыт соседних нам Беларуси и прибалтийских стран показывает, что вложения в сельский туризм непременно окупаются, и при этом решается ряд проблем села, повышается его привлекательность для жизни. По мнению экспертов, в регионе пришло время заниматься конкретной системной работой. Больше дел, меньше шумихи и пиара ради пиара — вроде того, который сопровождал появление «золотых колец Алтая» — и большого, и малого. Оба маршрута, по сути, остались пустым брендом, поскольку изначально не были подкреплены конкретными расчетами. Туроператоров и туристов они не привлекают, по «золотым кольцам» ездят единицы. КстатиСхожие проблемы сельский туризм переживает и в соседней Республике Алтай. Светлана Шилова, один из ведущих экспертов по сельскому туризму, выделяет следующие проблемы: низкое качество услуг и отдельных объектов; несоответствие цены и содержания услуг, их однотипность и одинаковость; слабая известность объектов, особенно в части наличия дополнительного сервиса; большой процент «теневой деятельности», потому что правовая база не учитывает особенности объектов сельского туризма, а легальные требования часто невыполнимы.