Как привлечь в Кузбасс туристов из Китая

Поток туристов из Поднебес-ной с каждым годом растет, и, наряду с Москвой Санкт-Петербургом , городами Золотого кольца и Дальним Востоком, китайских туристов все больше интересует Сибирь. Кемеровская область — не исключение, и нам есть, что предложить гос-тям. Но для начала маркетологи по заказу туристско-рекреационного кластера провели специальное исследование, подробно изучив запросы китайского потребителя.

Во-первых, турист предпочитает постоянные переезды и экскурсии пребыванию в каком-либо одном, пусть даже очень интересном и необычном месте — чтобы за короткий отрезок времени посмотреть как можно больше. Во-вторых, ему интересны культурно-познавательные, исторические, экологические маршруты. Музей-заповедник «Томская писаница», музейный комплекс на Красной Горке в Кемерове , Кузнецкая крепость в Новокузнецке — эти и другие объекты на территории Кузбасса могут стать основой туристской программы для гостей из Китая . Все это мы учитывали при разработке дорожной карты.

А еще вместе с коллегами из соседних регионов мы специально для китайцев разработали так называемый «Красный маршрут». Он начинается в Новосибирской области и включает посещение достопримечательностей на территории Кузбасса, Хакасии Красноярского края . В Кемерове это, конечно же, Красная Горка с сохранившимися сооружениями времен Автономной индустриальной колонии Кузбасса, а также город Тайга, с которым связана легенда об исчезнувшем золоте Колчака.

Про использование такого ресурса, как местные легенды и предания, в ноябре 2016 года шла речь в Урумчи на туристической выставке-форуме, в котором участвовала кузбасская делегация представителей сферы туриндустрии. В марте 2017-го на российко-китайском туристическом форуме была достигнута договоренность о продвижении в КНР туристских и рекреационных возможностей нашего региона. Один из этапов реализации дорожной карты по развитию туризма из Китая в Кемеровскую область — создание туристской навигации на иностранных языках.

Но, в любом случае, наладить плодотворное сотрудничество Кузбасса и КНР в сфере въездного туризма невозможно без поддержки на государственном уровне. Если власти Кемеровской области заключат рамочные договоры о сотрудничестве с провинциями и городами Китая, то можно ждать потока туристов. Такие отношения в ближайшем будущем у нас, возможно, завяжутся с Маньчжурией. Ее деловые круги, как сообщили в обладминистрации, заинтересованы в выстраивании трафика на горнолыжные курорты и вложениях в проекты гостиничного и ресторанного бизнеса в Кузбассе.