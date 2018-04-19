В местонахождении Боаоского азиатского форума будет открыт магазин дьюти-фри

Хайкоу, 19 апреля / Синьхуа / — Южнокитайская островная провинция Хайнань планирует открыть новый магазин дьюти-фри в поселке Боао — местонахождении ежегодного совещания Боаоского азиатского форума.

В будущем политикой беспошлинного шопинга Хайнаня будут охвачены все отбывающие с острова туристы, включая пассажиров круизных лайнеров, сообщил представитель провинциального финансового управления Ван Ялинь.

По его словам, данный шаг призван в дальнейшем стимулировать развитие туризма и смежных отраслей на популярном курортном острове Хайнань.

На данный момент в Хайнане открыто два магазина дьюти-фри, один из них находится в административном центре провинции — городе Хайкоу, другой — в тропическом курорте Санья на юге провинции. Эти магазины рассчитаны на отбывающих туристов, которые покидают остров самолетами и поездами.

Китайское правительство дало пров. Хайнань разрешение запустить пилотную программу беспошлинного шопинга в апреле 2011 года с тем, чтобы превратить остров в туристическое направление мирового класса.

На конец марта 2018 года магазины дьюти-фри данной провинции выручили от продаж 33,87 млрд юаней /5,3 млрд долларов США/ и привлекли более чем 10 млн туристов. -0-