Слухи об отказах в шенгенских визах оказались ложными 

Бывает и так, что открывают визу, скажем, в Хорватию (не входящую в Шенгенское соглашение), а обещают, что по ней можно будет въехать в любую страну Европы, говорит президент Союза туристических агентств Сергей Голов.
Между тем никаких изменений в выдаче шенгенских виз россиянам в этом году не произошло, заверила «РГ — Неделю» пресс-секретарь представительства Евросоюза в России Луца Кадар. Визовый сбор также все еще 35 евро, несмотря на слухи о повышении до 80.
Россияне получают все больше многократных виз, число заявлений на их получение в 2017 году выросло на 22 процента, почти до 3,9 миллиона. Как правило, у туриста есть право на пересечение границы любой страны Шенгенского соглашения независимо от того, какой из этих стран была выдана виза. Правда, не все страны ЕС входят в «Шенген» (Болгария или Хорватия), а ряд стран, не входящих в ЕС (как Швейцария), являются участницами Шенгенской зоны.
"Наличие шенгенской визы не означает разрешение на въезд в страну", — предупреждает профессор РАНХиГС Галина Дехтярь. Отказать во въезде могут прямо на границе. Такой риск существует, соглашается представитель Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева. Но никаких новых обстоятельств в этом году не возникло. Отношение к туристам в целом не меняется, несмотря на геополитическую обстановку.