Ещё
Авиакомпанию «Икар» оштрафовали за задержку чартера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиакомпанию «Икар» оштрафовали за задержку чартера Пермь — Пхукет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Авиакомпанию "Икар" оштрафовали на 100 тысяч рублей за задержку чартера Пермь — Пхукет (Таиланда) почти на девять часов, сообщается на сайте западно-сибирской транспортной прокуратуры.
Транспортная прокуратура Красноярска проверила исполнение авиакомпанией законодательства о лицензировании перевозок пассажиров воздушным транспортом при выполнении чартерного рейса и установила, что 30 декабря 2017 года рейс №2499 Пермь — Пхукет был задержан на 8 часов 55 минут по вине компании. Кроме этого, резервный самолет для этого рейса авиакомпания предоставила несвоевременно, что также является нарушением.
"По постановлению транспортной прокуратуры мировым судом судебного участка №135 в Емельяновском районе и п. Кедровый Красноярского края ООО "Авиакомпания "Икар" назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Данное постановление вступило в законную силу", — говорится в сообщении.
РИА Новости: последние новости
Эксперты рассказали об удорожании авиабилетов из-за ослабления рубля Во Внуково на пассажиров самолета напали шмели Новый международный аэропорт в Исламабаде откроется 3 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию186
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»194
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля72
Путин ввел новую меру пресечения258
Боевики создадут автономию под патронажем США23
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение