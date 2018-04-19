Приветствие на китайском языке появилось в аэропорту Новосибирска

Открывая форум, врио министра экономического развития области Ольга Молчанова предложила обсуждать развитие туризма не в масштабах региона, а в целом в Сибири, подчеркнув важность продвижения бренда «Сибирь» и туристических возможностей всех регионов. Предполагается создание необходимых условий для того, чтобы жители Новосибирской области знали о достопримечательностях соседних территорий и могли туда выезжать. И, соответственно, наоборот.

На форуме были представлены 12 районов и два городских округа, а также ряд туристических объектов Новосибирска . Помимо роликов и буклетов, о красотах области охотно рассказывали представители территорий. По крайней мере, тех, где сегодня очень ждут гостей и готовы выложиться на все сто, чтобы малые туристические тропки превратились в столбовую дорогу. Куйбышевцы, например, привезли участников театрализованных реконструкций в костюмах прошлых эпох, которые разыграли сценку торжественного приема дорогих гостей с хлебом-солью.

Возле стендов городских театров можно было ознакомиться с их репертуаром на текущий сезон. Помимо очагов культуры, народ живо интересовался санаториями и получал у представителей лечебных учреждений подробную консультацию, как до них добраться, что можно подлечить и сколько это будет стоить.

— Даже Швейцария проявляет к нам интерес, — заинтриговала врио министра. — Мы большая земля, которая там пока неизвестна. А у нас много натуральных продуктов, красивая, естественная природа, к нам можно приехать и это все увидеть. Поэтому информирование о наших возможностях сейчас — очень важная задача.

У туристов — «поднебесный» акцент

Не новость, что, к примеру, китайцы тоже активно интересуются Сибирью. Если в 2015 году Новосибирскую область посетили 5 464 гражданина Китайской Народной Республики (23 процента от общего числа иностранных гостей), то в 2017-м — уже 24 598 (48 процентов). Доходы китайцев неуклонно растут, и они могут себе позволить путешествовать по миру. Наша задача — чтобы в числе популярных маршрутов, по которым движется поток отдыхающих из Поднебесной, обязательно была Новосибирская область.

Китайские туристы всегда замечают проявленное к ним внимание. В аэропорту Толмачёво установили вывеску с приветствием на китайском языке, и наши гости это оценили. Ольга Молчанова рассказала, что, когда несколько недель назад область посещала делегация из автономного округа Внутренняя Монголия (КНР), ее члены благодарили руководство минэкономразвития за такое внимание и дружеское отношение. Также ведомством были подготовлены карты центральной части города на русском, английском и китайском языках. Это большой шаг вперед.

Вместе продвигать бренд «Сибирь»

Доходы от туризма в регионе последние годы увеличивались и в 2017 году составили почти 7,6 миллиарда рублей. Хорошая динамика роста делового и рекреационного туризма: с 405 400 человек в 2015 году до 781 700 человек в 2017-м. Также увеличивается удельный вес услуг, которые оказывают санаторные организации области.

В регионе созданы два туристических информационных центра. Ольга Молчанова напомнила, что в Интернете размещены туристический портал и мобильное приложение, работает сайт министерства. Информация о достопримечательностях Новосибирской области есть и на специально созданных ресурсах Министерства культуры РФ Ростуризма . Более 500 объектов региона уже внесено в общую базу.

Впрочем, и ближайшие соседи по федеральному округу тоже могут многое показать. Туристическая кооперация бы не помешала. В этой связи врио министра отметила значимость визита в регион представителей Русского географического общества , с которыми обсуждалась возможность разработки маршрута «Золотое кольцо Сибири».

— Это очень важно, потому что продвигать легче именно бренд «Сибирь», — подчеркнула Ольга Молчанова и предложила всем регионам СФО присоединиться к этому движению.

Действительно, Сибирь всем в мире давно известна, и пора бы интересующимся своими глазами увидеть ее красоту и богатство.

…Уходя с форума, я уносил с собой подаренную карту туристических достопримечательностей нашего региона. Полезная вещь. И не только для гостей, но и для нас, местных жителей. Куда бы поехать на выходные?

Комментарии

Ольга Молчанова, временно исполняющая обязанности председателя правительства Новосибирской области — врио министра экономического развития Новосибирской области:

— Какой из районов наиболее популярен для отдыха? Думаю, что у нас очень много таких. Но если речь идет, допустим, о пляжном отдыхе, то это Ордынский и Искитимский, которые рядом с Новосибирским водохранилищем. Там вода и лес, ягоды и грибы, очень много баз отдыха. А если мы говорим об оздоровительном отдыхе, то это Чановский, Краснозёрский, Доволенский районы. Поверьте, ничем не хуже, чем Мертвое море!

Александр Осауленко , директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“:

— Сибирский форум — объединенная площадка, которая в целом будет позиционировать весь Сибирский федеральный округ, все возможности туристских дестинаций краев и областей Сибири. Традиционно первое такое мероприятие носит презентационный характер. И я надеюсь, что презентация тех сибирских возможностей, которые мы увидим, станет как раз замечательной основой для продвижения сибирского турпродукта не только на территории России , но и за рубежом.

— Очень люблю ваш город и всегда с удовольствием его посещаю. Рада, что на форуме поднимаются вопросы объединения сибирских регионов для совместного продвижения всей Западной Сибири на туристический рынок. Омская область обладает богатой историей, и мы готовы к новым контактам в сфере туризма, готовы заниматься продвижением истории соседних регионов. Надеюсь, эта встреча приведет к определенным результатам — развитию туристических возможностей всех наших территорий.

Евгений Ларин, глава администрации Чемальского района Республики Алтай

— Я бы так сформулировал задачи Сибирского туристического форума. Он должен стать механизмом использования возможностей регионального бизнеса в экономике страны, быть инструментом для развития и поддержки туристического бизнеса, дальнейшего продвижения национального туристического продукта. Думаю, что эта площадка должна создавать благоприятный, положительный образ нашего государства. Ну и, безусловно, мы должны здесь встречаться, общаться, учиться друг у друга и объединяться.