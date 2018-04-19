Утвержден закон о невозвратных билетах на поезда

«Согласно принятым поправкам, пассажир сможет сдать невозвратный билет на поезд дальнего следования только при условии опоздания из-за несчастного случая или болезни, а также болезни или смерти близкого родственника, следующего совместно. Все вышеперечисленные условия требуют документального подтверждения», — сообщает kp.ru

Кроме того, вернуть деньги за «невозвратный» билет можно будет в связи с задержкой отправления поезда, отменой рейса, либо в случае непредоставления пассажиру места, указанного в билете.

Принимая закон, депутаты исходили из того, что «невозвратные» билеты дешевле обычных, и потому дисциплинированные пассажиры, которые планируют свои поездки заранее, получат от нововведения выгоду. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.