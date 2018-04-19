Утвержден закон о невозвратных билетах на поезда 

Президент России Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации законопроект, устанавливающий сниженные тарифы на поезда дальнего следования при покупке невозвратных железнодорожных билетов.
«Согласно принятым поправкам, пассажир сможет сдать невозвратный билет на поезд дальнего следования только при условии опоздания из-за несчастного случая или болезни, а также болезни или смерти близкого родственника, следующего совместно. Все вышеперечисленные условия требуют документального подтверждения», — сообщает kp.ru.
Кроме того, вернуть деньги за «невозвратный» билет можно будет в связи с задержкой отправления поезда, отменой рейса, либо в случае непредоставления пассажиру места, указанного в билете.
Принимая закон, депутаты исходили из того, что «невозвратные» билеты дешевле обычных, и потому дисциплинированные пассажиры, которые планируют свои поездки заранее, получат от нововведения выгоду. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.
Ранее «Ридус» подробно писал о всех плюсах и минусах закона о невозвратных билетах на поезда.