РЖД порадуют россиян спецтарифами

Путин подписал закон о спецтарифах на невозвратные железнодорожные билеты

Соответствующий указ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Вернуть билет, купленный по сниженному тарифу, можно будет, только если пассажир не попал на поезд из-за болезни или несчастного случая, а также внезапной болезни или смерти члена семьи. При этом все эти случаи должны быть подтверждены справками.

Пассажир также может сдать билет из-за отмены или задержки поезда.

В заключении Комитета Госдумы по транспорту отмечалось, что эти нормы позволят «существенно снизить стоимость билетов». Предполагается, что закон вступит в силу с начала 2019 года.

В настоящее время в уставе железнодорожного транспорта есть норма, согласно которой при отказе пассажира поезда дальнего следования от поездки не менее чем за 8 часов до отправления поезда по любой причине ему обязаны вернуть полную стоимость билета за вычетом сервисного сбора.