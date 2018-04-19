РЖД порадуют россиян спецтарифами

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Путин подписал закон о спецтарифах на невозвратные железнодорожные билеты 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: RZD.RU
Соответствующий указ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
Вернуть билет, купленный по сниженному тарифу, можно будет, только если пассажир не попал на поезд из-за болезни или несчастного случая, а также внезапной болезни или смерти члена семьи. При этом все эти случаи должны быть подтверждены справками.
Пассажир также может сдать билет из-за отмены или задержки поезда.
В заключении Комитета Госдумы по транспорту отмечалось, что эти нормы позволят «существенно снизить стоимость билетов». Предполагается, что закон вступит в силу с начала 2019 года.
В настоящее время в уставе железнодорожного транспорта есть норма, согласно которой при отказе пассажира поезда дальнего следования от поездки не менее чем за 8 часов до отправления поезда по любой причине ему обязаны вернуть полную стоимость билета за вычетом сервисного сбора.
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